У лікарні Херсона – спалах коронавірусу: серед заражених – 18 медиків

У міській клінічній лікарні ім. О.С. Лучанського в Херсоні трапився спалах коронавірусу. Серед 30 інфікованих опинилися 18 медиків.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА на своєму сайті. Місцева влада 18 серпня провела онлайн-нараду за участі голови облдержадміністрації Юрія Гусєва.

“У мене прохання прискорити розслідування та зробити висновки з цієї події, щоб у майбутньому унеможливити такі ситуації в інших закладах охорони здоров'я. Тому чекаю пропозицій за результатами цього розслідування до кінця тижня”, – підкреслив він.

Зокрема, серед 30 інфікованих у лікарні опинилися:

18 медичних працівників;

один працівник лікарні, який не є медиком;

п'ять пацієнтів, які перебували там на лікуванні;

шість осіб, які вже контактували із зараженими.

"10 осіб із цього осередку перебувають в обласній інфекційній лікарні, з них вісім – медичні працівники, дві особи – у стані середньої важкості, 20 осіб спостерігаються вдома. Троє хворих, переведених із лікарні ім. О.С. Лучанського, на жаль, померли", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 18 серпня, в Україні офіційно підтверджено 94 436 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 616 – виявлено за минулу добу.