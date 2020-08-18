У лікарні Херсона – спалах коронавірусу: серед заражених – 18 медиків

Вероніка Ковбасюк Суспільство 17:54, 18.08.2020 Оновлено: 18:04, 18.08.2020

У міській клінічній лікарні ім. О.С. Лучанського в Херсоні трапився спалах коронавірусу. Серед 30 інфікованих опинилися 18 медиків.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА на своєму сайті. Місцева влада 18 серпня провела онлайн-нараду за участі голови облдержадміністрації Юрія Гусєва.

“У мене прохання прискорити розслідування та зробити висновки з цієї події, щоб у майбутньому унеможливити такі ситуації в інших закладах охорони здоров'я. Тому чекаю пропозицій за результатами цього розслідування до кінця тижня”, – підкреслив він.

Зокрема, серед 30 інфікованих у лікарні опинилися:

  • 18 медичних працівників;

  • один працівник лікарні, який не є медиком;

  • п'ять пацієнтів, які перебували там на лікуванні;

  • шість осіб, які вже контактували із зараженими.

"10 осіб із цього осередку перебувають в обласній інфекційній лікарні, з них вісім – медичні працівники, дві особи – у стані середньої важкості, 20 осіб спостерігаються вдома. Троє хворих, переведених із лікарні ім. О.С. Лучанського, на жаль, померли", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 18 серпня, в Україні офіційно підтверджено 94 436 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 616 – виявлено за минулу добу.

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