Харківщина стала рекордсменом за швидкістю поширення COVID-19 в Україні

У Харківській області станом на ранок 23 жовтня виявлено 693 нових хворих на COVID-19 за добу – це найбільший показник серед регіонів України.

Загалом тут хворіє 31 592 осіб, про це свідчать дані сайту Ради національної безпеки та оборони (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Через переповненість опорних міських закладів Харкова місцева влада ухвалила рішення про перекваліфікацію з понеділка, 26 жовтня, двох залічничних лікарень під лікування інфекції.

Проте медики залізничної лікарні №1 заявили, що не готові приймати пацієнтів із коронавірусною хворобою. Вони поскаржилися на брак засобів особистого захисту та медичного обладнання, говориться в сюжеті ТСН.Ранок.

Зокрема, апаратів штучної вентиляції легень на всю лікарню є лише п’ять. За словами медичного директора закладу Ігоря Пасюри, у лікарні є тільки 16 точок для підключення кисню.

"Якщо нам планували відкрити 30 ліжок, то це взагалі не відповідає ні стандартам, ні логіці якісної медичної допомоги", – сказав він.

Також у закладі немає жодного інфекціоніста, а медсестри та санітарки масово звільняються. Лише за добу заяви на звільнення подали близько двадцяти людей.

Статистика розповсюдження коронавірусу covid19.rnbo.gov.ua

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