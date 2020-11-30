У Чернівцях пацієнту робили укол при свічках: напередодні лікарня відзвітувала про відсутність проблем

У Чернівецькій лікарні №1, де лікуються хворі на коронавірус, зникло світло – через це пацієнту робили ін’єкцію при свічках.

Про це розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак під час засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, повідомило ІА АСС 30 листопада. Про подію її поінформували самі хворі, уточнюється в повідомленні.

За словами чиновниці, напередодні адміністрація лікарні прозвітувала, що заклад повноцінно забезпечений автономними засобами живлення.

"А тут з`являється таке повідомлення… Як мені на це реагувати?" – обурилася Гусак.

Як пояснив начальник управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров'я міськради Ігор Незборецький, у деяких палатах лікарні дійсно згоріла проводка. Ці неполадки оперативно ліквідовували власними силами, зазначив він.

Спочатку пацієнтів планували перевести в іншу палату. Але поки це організовували, прибула ремонтна бригада і питання було вирішено, уточнив директор Департаменту охорони здоров`я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в місті Жовква на Львівщині через відсутність електропостачання в реанімації місцевої лікарні 27 листопада за годину померли двоє пацієнтів. Вони хворіли на коронавірус і були під'єднані до апаратів штучної вентиляції легень. Попередня причина смерті – дихальна недостатність внаслідок двобічної пневмонії.