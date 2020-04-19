У лаврі на Донеччині на Великдень зібрався натовп без масок: фото та відео

У Свято-Успенську Святогірську Лавру (на Донеччині) Української православної церкви Московського патріархату 18-19 квітня прийшли десятки віруючих без масок та інших засобів для захисту від коронавірусу.

Стрім Великоднього богослужіння у храмі транслювався в YouTube. На кадрах видно, що багато людей ігнорували карантинні правила. Не дотримувалися дистанції та прийшли без масок.

На вечірній частині літургії сотні людей стояли біля входу в храм в одному єдиному натовпі.

Молитва всередині храму Скріншот

Молитва всередині храму Скріншот

нічне богослужіння Юрій Смирнов

Відзначимо, раніше в поліції заявили, що зафіксували 19 випадків порушення карантину під час великодніх богослужінь. За словами глави Нацполіціі Ігоря Клименка, були складені три адмінпротоколи і розпочато одне кримінальне провадження.

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