Головна Новини
19 квітня • оновлено в 14:37
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У лаврі на Донеччині на Великдень зібрався натовп без масок: фото та відео

6.3т
Читати матеріал російською

У Свято-Успенську Святогірську Лавру (на Донеччині) Української православної церкви Московського патріархату 18-19 квітня прийшли десятки віруючих без масок та інших засобів для захисту від коронавірусу.

Стрім Великоднього богослужіння у храмі транслювався в YouTube. На кадрах видно, що багато людей ігнорували карантинні правила. Не дотримувалися дистанції та прийшли без масок.

На вечірній частині літургії сотні людей стояли біля входу в храм в одному єдиному натовпі.

Молитва всередині храму

Молитва всередині храму

Скріншот

Молитва всередині храму

Молитва всередині храму

Скріншот

нічне богослужіння

нічне богослужіння

Юрій Смирнов

Відзначимо, раніше в поліції заявили, що зафіксували 19 випадків порушення карантину під час великодніх богослужінь. За словами глави Нацполіціі Ігоря Клименка, були складені три адмінпротоколи і розпочато одне кримінальне провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У неділю, 19 квітня, вся Україна відзначає Великдень у незвичних умовах: в країні введений карантин через пандемію коронавірусу COVID-19.

  • Президент Володимир Зеленський закликав українців утриматися від відвідування храмів й залишитися вдома, а ряд телеканалів вести трансляції богослужінь.

  • На великодні вихідні до 21 квітня в країні посилені карантинні заходи. У ряді міст не будуть працювати навіть продуктові магазини, а деякі населені пункти повністю закрилися.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Великдень" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Великдень
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
16
9
Смішно
2
Цікаво
14
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Безумцы!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а в украинских городах,в масках собрались?разжигатели из обозопомойки
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Внаукраине Потриот, ты долго выбирал себе настолько п р и п и з де н н ы й ник?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
и что характерно,это не повлияет ни на что,..совместная молитва это благо.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 5449.

    Вилікувалися: 347. Померли: 141.

  • У світі захворіли більше 2,3 мільйонів осіб, загинули – понад 155 тисяч.

  • Друга хвиля коронавірусу може бути небезпечнішою. Інтерв'ю історика Зубова

  • Вчені вирахували дату, коли в Україні буде пік коронавірусу.

  • У США знайшли ефективні нові ліки проти COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги