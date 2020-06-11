У лавах ЗСУ трапився спалах COVID-19: за день підтвердили 25 випадків

У Збройних силах України за минулу добу підтвердили ще 25 нових випадків захворювання на коронавірус, 15 із яких – у військовослужбовців із Київської області.

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Тоді як загалом станом на ранок 11 червня COVID-19 там хворіють 159 осіб. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ на сторінці у Facebook.

Зазначається, що всього за час пандемії вірус змогли побороти 158 пацієнтів. Водночас зафіксовано чотири летальні випадки.

Коронавірус із новою силою спалахнув у лавах ЗСУ

Серед нових хворих 18 перебувають в установах охорони здоров'я. Із них 15 військовослужбовців перебувають в ізоляторі однієї з військових частин на Київщині.

"Пацієнти з 5 червня перебували на ізоляції через контакт із хворим COVID-19. Проведене ПЛР-тестування дало позитивний результат. Зараз стан здоров'я військовослужбовців задовільний, симптоми захворювання відсутні", – йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що у військовій частині тривають протиепідемічні заходи. Зокрема, проводиться дезінфекція об'єктів, встановлено посилений нагляд за особовим складом.

Також відомо, що по одному військовослужбовцю перебуває в Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ" і Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону. Ще один співробітник ЗСУ лікується в стаціонарі інфекційної лікарні Дніпра.

Крім того, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 7 осіб (Київська, Харківська, Вінницька, Івано-Франківська області – по 1 військовослужбовцю, Львівська область – 2, Дніпропетровська область – 1 працівник ЗСУ). Медики підкреслюють, що стан здоров'я всіх пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Всього ж на ізоляції перебуває 598 осіб, а у 123 військовослужбовців вона закінчується в найближчі три доби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, майор ЗСУ Роман Ковальов, який раніше отримав догану за критику президента України Володимира Зеленського, заразився коронавірусіом (COVID-19).

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