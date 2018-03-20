У квітні в Україні випаде сніг: озвучений прогноз синоптика

В Україні в квітні варто чекати снігу та прохолодних температур.

Особливо холодно буде на початку наступного місяця, розповів синоптик Леонід Горбань в коментарі "Апострофу".

Він зазначив, що з 25-26 березня в Україні очікується невелике потепління - до +3 +5 градусів.

"Перші сім днів квітня також будуть холодними, наприклад, на 2 квітня прораховуються дощ зі снігом і температура близько 3-4 градусів. Так буде до самого Великодня (8 квітня - Ред.). Потім денні температури будуть доходити до 10-11 градусів. Не більше. Погода буде вітряна, сира, прохолодна", - розповів синоптик.

За словами Горбаня, наступні сім днів після Великодня зазвичай температури наростають швидко, але в цьому році такого чекати не варто: очікується тільки 11-12 градусів вище нуля.

Раніше "Обозреватель" розповідав, якої погоди варто очікувати українцям в найближчі дні.