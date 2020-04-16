У Кропивницькому поховали військовослужбовця 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго Ігоря Вівчаренка.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті полку. Там нагадали, що оператор групи спеціального призначення старший солдат Вівчаренко Ігор Вікторович загинув 14 квітня в зоні проведення ООС при виконання обов’язків служби під час проведення занять з вогневої підготовки, внаслідок вибуху міни в 82-мм у мінометі.

Прощання з Ігорем Вівчаренко

Проститись з військовослужбовцем прийшли близькі та рідні, друзі та товариші по службі. Єпископ Кропивницький та Голованівський ПЦУ Марк та протоієрей Іван Шубин відправили панахиду за загиблим в приміщенні кімнати бойової слави полку.

"Зараз ми хочемо засвідчити те, що Ігор був доброю людиною, що в наших серцях він залишиться як гідний громадянин, воїн захисник, добрий син і добрий брат" – наголосив єпископ Марк.

Командир 3-го ОП СпПП ім. князя Святослава Хороброго полковник Олександр Трепак відгукнувся про свого підопічного, як справжнього воїна, і попросив вибачення перед рідними Ігоря.

Прощання з Ігорем Вівчаренко

"Ігор був справжнім воїном, я прошу у вас вибачення і дякую, що виховали такого хлопця”, – сказав він.

Поховали Ігоря Вівчаренка на Алеї Слави Рівнянського кладовища у Кропивницькому.

Як писав OBOZREVATEL, під час планових навчань в зоні ООС в Донецькій області загинув військовослужбовець Ігор Вівчаренко. Ще вісім військових отримали поранення.