У Кропивницькому викрили мережу підкупу виборців: пропонували 500 грн за голос

У Кропивницькому правоохоронці викрили мережу підкупу електорату напередодні місцевих виборів 25 жовтня.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України. Зазначається, що організатори пропонували виборцям голосувати за одну з політичних партій та окремих кандидатів від неї. Вартість одного голосу – 500 гривень.

24 жовтня правоохоронці затримали одного учасника групи під час передавання виборцям неправомірної вигоди в сумі 1800 гривень як завдатку напередодні дня голосування. Особу було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розслідування проводиться в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

На злочинців очікує покарання – позбавлення волі терміном від 5 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю упродовж п’яти років.

Наразі двом особам уже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, додали у МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Національній поліції України склали 128 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень виборчого законодавства у "день тиші" напередодні місцевих виборів 24 жовтня.