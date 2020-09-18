У Кропивницькому ветерани АТО і ООС креативно провчили несумлінного маршрутника

У Кропивницькому ветерани полку "Азов", 3-го полку 55-ї артілерійной бригади та інших підрозділів підтримали військового, до якого несправедливо поставився водій маршрутки.

Про це повідомила пресслужба Нацкорпусу. Ветерани провели акцію на кінцевій зупинці 113-го маршруту.

Там зібралося близько 18 бійців, щоб підтримати побратимів і відстояти право всіх учасників бойових дій на безкоштовний проїзд в громадському транспорті.

Як повідомили на одному з місцевих форумів, водій раніше відмовив ветерану в праві пільгового проїзду в маршрутці.

"Десяток побратимів сідають на маршрутку на кінцевій і їздять по колу безкоштовно", – сказано в повідомленні.

Ветерани пообіцяли і надалі проводити такі акції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Миколаєві ветерани російсько-української війни змусили стати на коліна водія маршрутки, який напередодні відмовився везти інваліда війни Олександра Беспалова як пільговика, вигнав його з транспорту і вдарив.