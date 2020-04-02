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2 квітня • оновлено в 17:58
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У Кропивницькому пасажири розбили автобус через зауваження про маски. Відео

3.3т
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У Кропивницькому Кіровоградської області пасажири розбили лобове скло автобуса через зауваження водія про вимогу бути в масках в салоні під час дії карантину в Україні.

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Інцидент стався на 103 маршруті в автобусі А26, повідомляється на сторінці міськради Кропивницького. Те, що відбулося, потрапило на камеру відеоспостереження (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

У Кропивницькому пасажири розбили автобус через зауваження про маски. Відео

За словами заступника мера Олександра Вергуна, двоє пасажирів зайшли в автобус на кінцевій зупинці. Кондуктор зробила зауваження, що через карантин проїзд можливий тільки в масках.

Після цього чоловік і жінка вийшли з автобуса і почали вибивати скло та двері. Через кілька секунд вони влучили в лобове скло цеглою.

У Кропивницькому пасажири розбили автобус через зауваження про маски. Відео

facebook.com/krrada.official

"Автобус довелося зняти з рейсу. Тепер на відновлення транспортного засобу потрібно 16 тисяч гривень. Те, що відбулося, фіксували камери відеоспостереження. Водій викликав поліцію", – розповів Вергун.

У свою чергу директор ПП "Олікс" Дмитро Вінницький зазначив, що схожа історія сталася на 44 маршруті, коли водій відмовився брати восьмим пасажиром чоловіка. Той кинув в маршрутку камінь.

У Кропивницькому пасажири розбили автобус через зауваження про маски. Відео

facebook.com/krrada.official

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня в українських містах почали діяти суворі обмеження в громадському транспорті в зв'язку з карантином, який введений через спалах коронавірусу. Незважаючи на це у ряді міст були зафіксовані численні порушення.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Кропивницький
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