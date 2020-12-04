У кропивницькому ліцеї викладачка "навчала" дітей криком, її звільнили. Відео

У ліцеї "Сокіл" в Кропивницького звільнили викладача, яка кричала на дітей, щоб вони робили домашнє завдання.

Інцидент стався на групі продовженого дня 4-го класу. Поведінку вчительки зняла на відео одна зі школярок і показала його батькам, а тим оприлюднили в соцмережах, проте пізніше видалили, повідомляє ТСН (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Запис в соцмережах в результаті була видалена. кадр відео

В установі розповіли, що жінка пропрацювала близько 30 років і нарікань на неї не було.

Однак у батьків інша думка. За словами Ельміри Небесної, зафіксований момент був ще не дуже жорстким, оскільки зазвичай вчителька кричить сильніше.

Вчителька кричала на дітей в Кропивницького. кадр відео

"Вона нормально не розмовляла, вона завжди обзивала, принижувала, завжди так кричала", – стверджує жінка.

Інші батьки зауважили, що скаржилися не раз, але адміністрація ліцею не вірила їм.

Скандал стався в ліцеї "Сокіл". Google Maps

Керівниця Управління освіти Кропивницького Лариса Костенко уточнила, що жінку звільнили. Також вона пообіцяла, що будуть прийняті "управлінські рішення" щодо адміністрації установи.

Крім цього, з учителями інших шкіл міста мають намір провести додаткові інструктажі, на яких їм нагадають про педагогічну етику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні в Одесі спалахнув скандал в гімназії. Викладачка накинулася на ученицю та довела її до сліз через те, що дівчинка відповідала українською мовою.