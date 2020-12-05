У кропивницькому ліцеї викладачка "навчала" дітей криком, її звільнили. Відео

У ліцеї "Сокіл" в Кропивницького звільнили викладача, яка кричала на дітей, щоб вони робили домашнє завдання.

Інцидент стався на групі продовженого дня 4-го класу. Поведінку вчительки зняла на відео одна зі школярок і показала його батькам, а тим оприлюднили в соцмережах, проте пізніше видалили, повідомляє ТСН (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

В установі розповіли, що жінка пропрацювала близько 30 років і нарікань на неї не було.

Однак у батьків інша думка. За словами Ельміри Небесної, зафіксований момент був ще не дуже жорстким, оскільки зазвичай вчителька кричить сильніше.

"Вона нормально не розмовляла, вона завжди обзивала, принижувала, завжди так кричала", – стверджує жінка.

Інші батьки зауважили, що скаржилися не раз, але адміністрація ліцею не вірила їм.

Керівниця Управління освіти Кропивницького Лариса Костенко уточнила, що жінку звільнили. Також вона пообіцяла, що будуть прийняті "управлінські рішення" щодо адміністрації установи.

Крім цього, з учителями інших шкіл міста мають намір провести додаткові інструктажі, на яких їм нагадають про педагогічну етику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні в Одесі спалахнув скандал в гімназії. Викладачка накинулася на ученицю та довела її до сліз через те, що дівчинка відповідала українською мовою.