У Кропивницькому коронавірус убив братів-лікарів

Протягом минулої доби у Кропивницькому від коронавірусу помер 63-річний чоловік, який працював лікарем дитячої обласної лікарні. Його брат-лікар помер кілька тижнів тому.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомила пресслужба Кіровоградської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Андрія Балоня, чоловік перебував в обласній лікарні на госпіталізації, тривалий час був на штучній вентиляції легень.

Від COVID-19 померли брати-лікарі

"Є підстави вважати, що померлий чоловік інфікувався під час спілкування зі старшим братом – лікарем Центру екстреної медичної допомоги, який також помер від коронавірусу 17 квітня. Медики не змогли врятувати його життя", – зазначив Балонь.

За його словами, всього за минулу добу в області зареєстрували три нових випадки захворювання на коронавірус.

При цьому 17 пацієнтів одужали, серед них – 5 медиків. Троє працюють у приватній клініці в Кропивницькому, двоє – в обласному протитуберкульозному диспансері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 9 травня в Кіровоградській області зафіксовано 411 випадків коронавірусу.