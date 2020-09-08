У Кропивницькому директорка школи подала в поліцію на учнів за порятунок кошеня

У Кропивницькому директорка школи написала заяву на дев'ятикласників, які зламали лист шиферу і відігнули частина воріт в сараї під час спроби врятувати застряглого там кошеня.

Вона звинувачує дітей в псуванні шкільного майна, повідомляє ТСН.

Школярі розповіли, що спочатку просили вчителів відкрити сарай, щоб дістатися до тварини, проте ті відмовили. Тому вони вирішили діяти самостійно.

На місце відразу ж прибув охоронець, а потім і директорка, яка викликала поліцію. Також вони публічно відчитали дітей, що не сподобалося їхнім батькам.

Деякі навіть запропонували відремонтувати пошкодження, проте керівництво школи відмовилося.

У поліції розповіли, що розглядають заяву.

Батьки зі свого боку також звернулися до правоохоронців. Вони вважають, що права їхніх дітей були порушені і вони отримали психологічну травму.

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