У Кропивницькому чоловік звинуватив ЗСУ у "війні проти українців", але перепросив після візиту ветеранів. Відео

Ветерани війни на Донбасі провели бесіду з директором спортивних споруд стадіону "Зірка" в Кропивницькому Анатолієм Гольбергом. Вони змусили його вибачитися за висловлювання про те, що ЗСУ нібито воюють проти українців на Донбасі та розпалили "громадянську війну".

Як повідомляє CBN, Герої навідалися до прихильника "русского міра" 4 серпня і за спокійних обставин поспілкувалися з ним. У зустрічі взяли участь ветерани, чинні військовослужбовці та волонтери. Розмова тривала приблизно годину (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Результатом бесіди стали вибачення Гольберга перед ветеранами та всіма, кого образили його слова. На своє виправдання він заявив, що ніколи не цікавився новинами та шкодує про свої слова, які сказав, не подумавши.

Директор спортивних споруд стадіону "Зірка" в Кропивницькому Анатолій Гольберг CBN

На новину відреагував на своїй сторінці у Facebook воїн Національної гвардії України, учасник ООС Андрій Куліш (Харитін Старський).

"Нам потрібні такі мобільні групи АТОвців, щоб пояснювати кожному ватному мудаку, втомленому від війни на своєму дивані. Але вони потрібні нам п'ять років тому", – написав захисник України.

Нагадаємо, що скандал довкола Гольберга спалахнув ще 29 липня. Тоді знімальна група одного з місцевих телеканалів проводила бліцопитування з нагоди Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ. Один із респондентів, згаданий Гольберг, на прохання побажати щось українським бійцям заявив: "Бійцям яким? Що вони там роблять? З ким вони там воюють? Там немає російських військ. Вони воюють зі своїми українцями. Мені нема чого їм побажати". Після цього ветерани вирішили розшукати його і провести виховну бесіду.

Ветерани спілкувалися з фанатом "русского міра" приблизно годину CBN

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео, на якому ветеран полку "Азов", який втратив на Донбасі ногу, повернувся до свого кривдника-водія, що вигнав його з маршрутки, і жорстко провчив.