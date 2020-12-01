У Кропивницькому дитину відмовилися вітати з Днем святого Миколая через матір

У Кропивницькому НВО №1 другокласницю відмовилися привітати з Днем святого Миколая через те, що її мати не платить гроші в так званий "фонд класу".

Подія набула розголосу через публікацію матері школярки – Вікторії Мумиги – в соціальних мережах, пише "Точка доступу". Усього родина виховує чотирьох дітей.

Збір грошей почався одразу, коли дівчинка розпочала навчання в школі, розповіла жінка: на шкільну форму, яка не була обов’язковою, на плакати для розміщення у класі тощо. Загалом щомісяця батьки мають сплачувати по 50 гривень у "фонд класу", уточнила вона.

Згодом жінка відмовилася платити, але інші батьки таку позицію не схвалили, видалили її з усіх батьківських груп та чатів, де обговорювалися питання збору грошей. Прохання жінки про додавання її до відповідних чатів ігнорувались.

"Я просила додати мене, щоб знати, на що і коли здавати гроші, щоб моя дитина мала все, що їй необхідно. Втім, ніхто мене не додавав. Наче якесь цькування через те, що я не здаю гроші у фонди", – уточнила Мумига.

Нещодавно жінку додали до одного з батьківських чатів, і там вона дізналася, що діти, батьки яких не здають гроші у "фонд класу", не отримають подарунок до Дня Святого Миколая.

Вона запропонувала здати гроші на подарунок, але батьки інших учнів пішли "на принцип" і грошей не взяли.

Жінка наголосила, що дитина не відчуває до себе якогось особливого ставлення з боку однокласників, але батьки та вчителька не сприймають її саму. За словами Мумиги, в класах, де вчаться інші її діти, ситуація набагато спокійніша: там багато хто з батьків не здає гроші у фонд класу і це не є проблемою.

Поспілкуватися з вчителькою дівчинки, директоркою НВО №1 і начальницею міського управління освіти журналістам поки що не вдалося.

Тимчасова виконувачка обов’язків директора школи Євгенія Сандул розповіла, що про ситуацію дізналася із соціальних мереж. Повідомила, що збір "фондів класу" в школі не практикується, а те, на що батьки збирають гроші, – це їхня справа. У школі навіть є наказ директорки про те, що збирати готівкові гроші з батьків заборонено.

На думку юристки громадської організації "Батьківська рада Кропивницького" Євгенії Захарченко, в школі відбувається булінг батьками з-поміж батьківського комітету матері, яка відмовляється здавати гроші. Експертка обурена, що покарати мати збиралися через дитину, не вручивши їй подарунок до Дня Святого Миколая.

За її інформацією, відповідальність за булінг передбачена ст. 173 п. 4 "Булінг, вчинений групою осіб" – штраф від 1700 до 3400 грн або громадські роботи.

"Ми готуємо звернення до освітнього омбудсмена, до управління освіти та до адміністрації навчального закладу", – уточнила вона.

Також, якщо мати дасть на це згоду, буде ініційоване звернення в поліцію щодо відкриття кримінального провадження про вимагання грошей, сказала Захарченко. За це правопорушення передбачена вже кримінальна відповідальність (ст. 189 ККУ).

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Дніпрі сина завуча однієї з приватних шкіл звинуватили в побитті дівчинки: дитині зашивали голову. Мати постраждалої – учителька цієї ж школи – розповіла, нібито після інциденту її доньку намагалися зробити винною, а потім влаштували цькування в соцмережах її сім'ї.