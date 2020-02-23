У суботу, 22 лютого помер громадський діяч, волонтер та учасник АТО Роман Бойко.

Він відомий у Кропивницькому, як активний учасник усіх акцій, який не один рік очолював громадську організацію "Січ" та мав псевдонім "Чуб", передає "Гречка".

За попередньою інформацією, він загинув у результаті нещасного випадку на ставку в селі Диківка Знам'янського району. Слідство з'ясовує обставини трагедії. У мережі розповіли, що 37-річний Бойко потонув.

Роман Бойко

Видання повідомляє, що у Романа залишилася дружина Олена і троє неповнолітніх дітей. Панахида відбудеться 25 лютого.

"Активний учасник Революції Гідності. З перших днів війни з Росією пішов на службу за мобілізацією, після звільнення з армії активно займався волонтерською діяльністю, підприємництво. У 2016 році заснував ТОВ АКВАФАРМІНГ Кропивницький, і присвятив себе роботі в рибному господарстві", – йдеться в повідомленні.

Роман Бойко twitter/aphareus

Роман Бойко twitter/aphareus

Роман Бойко twitter/aphareus

Сьогодні ми отримали скорботну звістку: 22 лютого внаслідок нещасного випадку у ставку у с.Диківка Знам’янського р-ну трагічно загинув (потонув) активіст, громадський діяч, волонтер і підприємець Роман Бойко, 37 років, уродженець м.Кіровоград. ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ! pic.twitter.com/EMef08nOTu — aphareus (@aphareus) February 23, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на Донбасі загинув молодий командир Збройних сил України.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!