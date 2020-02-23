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23 лютого • оновлено в 23:17
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У Кропивницькому трагічно загинув відомий волонтер і ветеран АТО

5.1т
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У суботу, 22 лютого помер громадський діяч, волонтер та учасник АТО Роман Бойко.

Він відомий у Кропивницькому, як активний учасник усіх акцій, який не один рік очолював громадську організацію "Січ" та мав псевдонім "Чуб", передає "Гречка".

За попередньою інформацією, він загинув у результаті нещасного випадку на ставку в селі Диківка Знам'янського району. Слідство з'ясовує обставини трагедії. У мережі розповіли, що 37-річний Бойко потонув.

Роман Бойко

Роман Бойко

Видання повідомляє, що у Романа залишилася дружина Олена і троє неповнолітніх дітей. Панахида відбудеться 25 лютого.

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"Активний учасник Революції Гідності. З перших днів війни з Росією пішов на службу за мобілізацією, після звільнення з армії активно займався волонтерською діяльністю, підприємництво. У 2016 році заснував ТОВ АКВАФАРМІНГ Кропивницький, і присвятив себе роботі в рибному господарстві", – йдеться в повідомленні.

Роман Бойко

Роман Бойко

twitter/aphareus

Роман Бойко

Роман Бойко

twitter/aphareus

Роман Бойко

Роман Бойко

twitter/aphareus

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на Донбасі загинув молодий командир Збройних сил України.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
АТО на Донбасі
Місце
Україна

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