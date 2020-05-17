У Кропивницькому пацієнт заплатив понад 25 тисяч за "безкоштовне" лікування від COVID-19

Житель Кропивницького Анатолій Компанієць заявив, що витратив понад 25 тисяч гривень на лікування від коронавірусу, яке мала би профінансувати держава, і тепер має намір судитися з медустановою.

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Чоловік захворів наприкінці березня та лікувався у Центральній міській лікарні облцентру. Його виписали 22 квітня, після третього негативного тесту, повідомляє "Суспільне.Кропивницький" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Водночас начальниця міського управління охорони здоров'я Оксана Макарук зауважила, мовляв, не знає, чому пацієнт витрачав на боротьбу з вірусом власні гроші, коли на лікування одного пацієнта з COVID-19 в Україні виділяють більш як 20 тисяч.

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"Скарг від пацієнтів з коронавірусом про використання власних грошей не надходило. Були поодинокі випадки непорозуміння, просили замінити закуплені за бюджетні гроші препарати. Закуповують лише ліки з Національного переліку лікарських засобів, затвердженого МОЗ. Якщо пацієнт хоче придбати препарат, який не входить до нього, він це робить за власні гроші. Це не заборонено чинним законодавством", – пояснила Макарук.

Зі свого боку Компанієць стверджує, що в Центральній міській лікарні Кропивницького йому сказали, що грошей на його лікування немає.

"Спершу давали антибіотики. Почав задихатися, не вистачало кисню. Перевели в реанімацію. Завідувач відділення сказав: якщо є гроші, будуть лікувати, а якщо ні – каже – вибач, нас не забезпечують на сьогодні. Витрачати власні гроші розпочав із першого дня в реанімації. Мені надали список, друзі купували все за мій кошт", – розповів чоловік.

Анатолій Компанієць лікувався від COVID-19 за власні гроші suspilne.media

За його підрахунками, загалом на лікування він витратив 26 тисяч 580 гривень 70 копійок. Усі чеки, підкреслює чоловік, зберіг.

Водночас керівник лікарні Олександр Артюх переконує, що медустанова забезпечена препаратами для лікування хворих на COVID-19.

"Лікарськими засобами забеспечені в повному обсязі. Все безкоштовно для пацієнта, який перебуває у нашому стаціонарі", – зазначив він, додавши, що не знає, чому Анатолій Компанієць купував ліки за власні гроші.

Натомість останній має намір звертатися до суду, щоб компенсувати витрачені кошти.

Раніш OBOZREVATEL докладно писав про те, як "безкоштовно" лікують пацієнтів із коронавірусом COVID-19 в лікарнях України.