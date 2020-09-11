У Кривому Розі журналіст звільнився через цензуру: останньою краплею стали "Шоколадні хлопчики" "слуг народу"

У Кривому Розі Дніпропетровської області журналіст Олександр Шидо звільнився з місцевої газети "Пульс" через цензуру, яка з'явилася у виданні.

Про це він сам повідомив в Facebook, відзначивши, що стаж його роботи в журналістиці понад 30 років.

У своєму відеозверненні він вказав, останнім часом у газеті стали виходити статті, які йшли врозріз з думкою колективу, а публікації проходили добірну цензуру.

"Останньою краплею, що переповнила мою чашу терпіння, стала публікація "Шоколадні хлопчики" "слуг народу". Відверто кажучи, стало соромно за цю "заказуху" в "Пульсі" і за тих, хто за всім цим стоїть. Тому я собі сказав: "Досить!" І ухвалив для себе рішення. Те, що воно правильне, переконався буквально відразу. Я немов від чогось звільнився – від непідйомної брили, яка роками тягнула спину, від рожевого якоря, який тягнув на дно", – написав журналіст.

Публікація "Шоколадні хлопчики" слуг народу "в газеті" Пульс " Скриншот

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