У Кривому Розі журналіст звільнився через цензуру: останньою краплею стали 'Шоколадні хлопчики' 'слуг народу'

У Кривому Розі Дніпропетровської області журналіст Олександр Шидо звільнився з місцевої газети "Пульс" через цензуру, яка з'явилася у виданні.

Про це він сам повідомив в Facebook, відзначивши, що стаж його роботи в журналістиці понад 30 років.

У своєму відеозверненні він вказав, останнім часом у газеті стали виходити статті, які йшли врозріз з думкою колективу, а публікації проходили добірну цензуру.

"Останньою краплею, що переповнила мою чашу терпіння, стала публікація "Шоколадні хлопчики" "слуг народу". Відверто кажучи, стало соромно за цю "заказуху" в "Пульсі" і за тих, хто за всім цим стоїть. Тому я собі сказав: "Досить!" І ухвалив для себе рішення. Те, що воно правильне, переконався буквально відразу. Я немов від чогось звільнився – від непідйомної брили, яка роками тягнула спину, від рожевого якоря, який тягнув на дно", – написав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Син кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Марк Шевчик 3 вересня збив дитину на пішохідному переході. Повідомляється, що він порушив правила дорожнього руху і проїхав на червоний сигнал світлофора.

У збитого 11-річного Олександра Бугора діагностували важкі травми. Його госпіталізували в Дніпро у відділення нейрохірургії дитячої обласної лікарні.

Дмитро Шевчик підтвердив, що його 18-річний син збив на пішохідному переході 11-річну дитину. Він повідомив, що Марк уникав зіткнення з авто, не впорався з керуванням і виїхав на пішохідний перехід.

Шевчик зазначив, що не стане "відмазувати" сина від ДТП і надасть всю необхідну допомогу постраждалій дитині.

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