У Кривому Розі жінці лікували перелом стегна маззю і вітамінами: вона померла

У Кривому Розі померла жінка з переломом стегна, якій не змогли поставити правильний діагноз. pikabu.ru

У Кривому Розі померла 54-річна жінка через те, що лікар не зміг вчасно діагностувати їй перелом стегна і відправив лікуватися маззю і вітамінами.

Про це розповіла знайома померлої Олена Огоренко в Facebook. За її словами, жінка травмувалася 5 липня, після чого звернулася в Криворізьку міську лікарню №1.

Травматолог просто наклав лангет і відправив потерпілу додому. Він прописав їй мазь, вітамін Д і таблетки від ревматизму.

Через два дні, не помітивши поліпшення, жінка знову звернулася в лікарню до того ж лікаря. Цього разу він поставив їй новий діагноз – рак кістки.

Після втручання знайомих хвору показали іншому лікарю, який їй і діагностував перелом стегна і призначив лікування. Лише через п'ять днів їй поставили спицю.

У понеділок, 13 липня жінку привезли на операцію. Як стверджували близькі люди, вона виглядала бадьорою і здоровою. Незабаром після операції хвора померла.

"Що відбувалося за зачиненими дверима операційної відомо тільки одному Господу Богу. І ми не здивуємося, якщо в довідці причину смерті відзначать як коронавірус. Мама пацієнтки віддала на операцію останні 15 000. Решту необхідних 4000 додали небайдужі люди. Як думаєте, чи повернуть тепер гроші? Адже родичі віддали все, що мали. А тепер їм же необхідно організувати похорон іще вчора радісної жінки", – написала Огоренко.

Юристка Лілія Корольова заявила, що має намір подавати скарги на дії медиків у МОЗ і НСЗУ.

"При переломі шийки дійсно надягають "чобіток" і можуть відправити додому. А при переломі стегна, як мінімум, показана госпіталізація і витяжка, а максимум – металлоостеосинтез (оперативно вставляють спицю всередину кістки). І знеболюючі теж різні. Людина 4 дні терпіла божевільну біль", – розповіла правозахисниця.

Через лікарську помилку померла 54-річна жінка (Facebook Олени Огаренко)

Лікарі поставили правильний діагноз тільки з третьої спроби (Facebook Олени Огаренко)

Жінці лікували перелом стегна маззю і вітамінами (Facebook Олени Огаренко)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Луцьку померла 5-річна Віка Смаль, імовірно, через недбалість медиків. Малятку не пощастило потрапити в лікарню у вихідні. На посту були тільки чергові лікарі, багатьом з яких було не до страждань дитини.