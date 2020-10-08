У Кривому Розі з газети Вілкула через цензуру звільнився вже другий журналіст

У Кривому Розі з місцевої газети "Пульс: новини, факти, коментарі", яка належить меру Юрію Вілкулу та його сину Олександру, за останній місяць звільнився вже другий журналіст.

На початку вересня звідти зі скандалом пішов журналіст Олександр Шидо, а пізніше – журналістка Анна Смирнова, яка працювала у виданні останні 6 років.

Обидва журналіста заявили, що причиною нібито є неприпустима кількість замовних матеріалів, ангажована і тенденційна редакційна політика і маніпуляційні статті, а також постійна цензура і втручання в роботу журналістів.

Так, Шидо у своєму відеозверненні вказав, що останнім часом у газеті стали виходити статті, які йшли в розріз з думкою колективу, а публікації проходили добірну цензуру.

"Останньою краплею, що переповнила мою чашу терпіння, стала публікація "Шоколадні хлопчики "слуг народу". Відверто кажучи, стало соромно за цю "заказуху" в "Пульсі" і за тих, хто за всім цим стоїть. Тому я собі сказав: "Досить!" І прийняв для себе рішення. Те, що воно правильне, переконався буквально відразу. Я немов від чогось звільнився – від непідйомної брили, яка роками тягнула спину, від рожевого якоря, який тягнув на дно", – зазначив журналіст.

Смирнова зі свого боку назвала газету "платформою для брехливої інформації". За її словами, піти з видання її спонукало засилля замовних матеріалів та відверте втручання керівництва в редакційну політику. Незважаючи на зусилля трудового колективу, в газеті все частіше стали виходити відверто неправдиві матеріали, відзначає Смирнова.

"Журналісти збирали інформацію, обробляли, розміщували на сайті і в газеті, робили все можливе, щоб наша інформація була об'єктивною. Поряд із цим газета використовувалася і використовується, на жаль, як платформа для розміщення інформації, яка не відповідає ніякій дійсності. Вплинути на це журналісти не в силах", – розповіла журналістка в інтерв'ю Krivbass.city.

За словами Смирнової, її власні матеріали, як і матеріали її колег у виданні, піддавалися корекції в той час, як у виданні масово розміщувалися матеріали невідомого походження.

Останнім таким матеріалом, який застала Смирнова на робочому місці, стала стаття про ДТП за участю сина кандидата в мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика. На її думку, матеріал був поданий вкрай тенденційно і однобоко і мав всі ознаки інформаційного вкидання.

"Коли цей матеріал надійшов, він був відразу розміщений, і газета, редакція, не мала жодної можливості вносити якісь корективи, правки", – розповіла Смирнова.

Журналістка також зазначила обурену реакцію читачів на такі вкидання.

"Були дзвінки наших читачів. Це був барометр. У нас у місті живуть досить розумні люди. Коли виходила така інформація, нам телефонували читачі і говорили, що вони не зовсім згодні. Прикро було за редакцію, за газету, тому що поряд з якісним продуктом подавалася відкрита дезінформація, і сприймалася вона читачами за чисту правду", – розповіла Смирнова.

Про прийняте рішення кореспондентка не шкодує, бо воно, за її словами, вивірене.

"Мені тільки шкода, що "Пульс" став використовуватися як платформа для брехливої інформації", – нарікає вона.

Відзначимо, газета "Пульс: новини, факти, коментарі" – тижневик із заявленим тиражем у 31 тис. примірників, яка належить меру Кривого Рогу Юрію Вілкулу та його сину Олександру. Формальним засновником газети виступає благодійний фонд "Майбутнє Кривбасу", засновником якого є сам Олександр Вілкул.