Тестів немає, лікарі бояться пацієнтів: мешканка Кривого Рогу поскаржилася на підготовку до пандемії

Жителька Кривого Рогу поскаржилася, що в міській лікарні №1 немає тестів на коронавірус, медики бояться лікувати пацієнтів із пневмонією й не забезпечують їх жодними ліками.

Про це у Facebook заявила Олена Бабаєва. Вона розповіла, що в лікарню з підозрою на двостороннє запалення легенів потрапив її син.

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"У нього температура 38, лежить у палаті, жодної допомоги не надають, оскільки в лікарні нічого немає – це відповідь чергового лікаря", – написала українка.

Вона додала, що лікарі дали їй великий список ліків і попросили терміново їх доставити.

"Мчу до аптек, час 19:30, вони починають закриватися. Поки знайшли все за списком – 20:00. Повертаюся в лікарню, син лежить у терапії, лікар діагноз не говорить, просто йому ніколи зі мною спілкуватися. Намагаюся з'ясувати, що з ним, говорить, що поки нічого не відомо, зараз прийде медсестра і все мені розкаже. Чекаю ще 20 хвилин, вона бачте боїться, що в нього коронавірус, як до нього йти", – написала Бабаєва.

Як розповіла жінка, їй заявили, що на наступний день потрібно буде докупити ліків. Лікар на питання про те, чи зробили хворому тест на COVID-19, відповів, що "в очі тестів не бачив".

Коронавірус в Україні 112 канал

"Я в шоці. Їду додому. Через півгодини дзвінок від сина, йому стало гірше, його переводять до реанімації, але треба терміново ще ліків.Трубку бере лікар і диктує. На моє прохання почати щось робити відповідь проста: ви в Україні, у нас нічого немає, везіть самі", – розповіла жінка. Вона заявила, що купила препарати, а на ранок їй "замовили" "нову партію ліків і миючі, чистячі засоби".

"Ось це наша підготовка до епідемії?! Просто немає слів! І їздити треба щодня. І це при тому, що такі обмеження. Ганьба! У місті навіть платно не можна зробити тест!" – обурилася жителька Кривого Рогу.

Як писав OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков визнав: існує ймовірність, що карантин в Україні продовжать, посилять або введуть надзвичайний стан.

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