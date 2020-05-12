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12 травня • оновлено в 21:42
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У Кривому Розі головлікар виписав з лікарні 15 людей з коронавірусом

1.8т
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У Кривому Розі головлікар лікарні №4 самовільно виписав 15 пацієнтів, у яких був підтверджений коронавірус.

Про це заявив начальник Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради Костянтин Мурашко, передає "Перший Криворізький".

Шестеро медиків і 21 пацієнт перебували з 29 квітня на самоізоляції в лікарні через контакт з інфікованою місцевою мешканкою. Проте 6 травня 15 пацієнтів раптово виписали на амбулаторне лікування.

За словами Мурашка, тепер дії головлікаря розслідуватиме спеціальна комісія, його вже усунули з посади.

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 12 травня, в Україні зафіксували 16 023 випадків зараження COVID-19. Всього за минулу добу виявлено 375 нових випадків. Померло 17 осіб, а одужали – 85.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Кривий Ріг
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Суспільство

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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 023.

    Вилікувалися: 3373. Померли: 425.

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