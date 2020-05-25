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25 травня • оновлено в 10:57
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У Кривому Розі COVID-19 підхопили співробітники дитячих садків: відкриття під загрозою

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У Кривому Розі коронавірус підхопили співробітники трьох дитячих садків.

Про це повідомили у пресслужбі виконкому міськради. Там відзначили, що 25 травня в місті планували відкрити всі 163 дитячі садки, однак роботу відновлять тільки 157 з них.

Перед відкриттям всіх працівників перевірили швидкими тестами, в садах №176, 197 і 51 у персоналу результати виявилися позитивними. Тому ці установи відкриють тільки після отримання результатів ПЛР-тестів.

У Кривому Розі COVID-19 підхопили співробітники дитячих садків

У Кривому Розі COVID-19 підхопили співробітники дитячих садків

Рішення про відкриття цих дитсадків буде ухвалено додатково.

Повідомляється також, що дитсадки отримали 160 тисяч захисних масок, майже 70 тисяч рукавичок. За рахунок коштів міського бюджету установи забезпечені дезінфікуючими, антисептичні та миючими засобами. У кожен район міста доставлено 5000 літрів гіпохлориту для проведення дезінфекції території закладів дошкільної освіти.

Усі заклади забезпечені безконтактними термометрами для обов'язкового вимірювання температури дітей і співробітників кожні 4 години, а також при вході в дитсадок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на понеділок, 25 травня, офіційно підтверджено 21 245 випадків зараження коронавірусом нового типу. З них рекордно низька кількість нових інфікованих – 259 – було виявлено за минулу добу.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Кривий Ріг
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