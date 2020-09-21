У Криму звільнили українського політв'язня Мемедемінова: у МЗС розкрили деталі

Медіакоординатор "Кримської солідарності", громадянський журналіст та блогер Наріман Мемедемінов вийшов на свободу із російського ув'язнення, відбувши 2,5 роки покарання за "заклики до тероризму" у Криму.

Як повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у Facebook, вона уже телефоном привітала політв'язня зі звільненням. За її словами, Мемедемінов уже їде в Україну.

"Найбільша радість цього дня – почула голос Нарімана Мемедемінова. Говорили телефоном, але це те відчуття, коли наче була поряд. Він зараз їде додому та зізнався, що найбільше хоче обійняти рідних та близьких", – написала посадовець.

Джапарова подякувала активістам і дипломатам, які тримали історію Мемедемінова в полі постійної уваги.

"Гадаю, попереду спільні зусилля по підтримці всіх тих, хто досі "в тапках" та чекає на звільнення. Саме так – в капцях замість взуття – виводять з російських в’язниць на свободу", – зазначила перша заступниця міністра.

Нагадаємо, Мемедемінов був засуджений до двох з половиною років ув’язнення за звинуваченням у "публічних закликах до тероризму". Значну частину строку він відбув у СІЗО Сімферополя, доки тривало слідство і розгляд справи в суді. Після набуття чинності вироку, з червня 2020 року він відбував покарання в колонії-поселенні №8 у селищі Садковському Ростовської області.

Російський правозахисний центр "Меморіал" у 2018 році визнав Мемедемінова політв'язнем.

До арешту Мемедемінов співпрацював з низкою українських ЗМІ. У листопаді 2019 року колективним лауреатом Національної премії за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка Національна спілка журналістів України визнав кримськотатарських громадських журналістів, які переслідуються в Криму, включаючи Мемедемінова.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, політв'язень Кремля Роман Сущенко під час свого виступу на з'їзді партії "Європейська солідарність" заявив, що буде балотуватися на місцевих виборах від цієї політичної сили.