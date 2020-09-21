У Криму звільнили українського політв'язня Мемедемінова: у МЗС розкрили деталі

Журналіст та блогер Наріман Мемедемінов відбував покарання у російській в'язниці через "заклики до тероризму" у Криму
До арешту у 2018 році він співпрацював із низкою українських ЗМІ
Незабаром він має повернутися в Україну та уже провів розмову із представницею МСЗ
Медіакоординатор "Кримської солідарності", громадянський журналіст та блогер Наріман Мемедемінов вийшов на свободу із російського ув'язнення, відбувши 2,5 роки покарання за "заклики до тероризму" у Криму.
Як повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у Facebook, вона уже телефоном привітала політв'язня зі звільненням. За її словами, Мемедемінов уже їде в Україну.
"Найбільша радість цього дня – почула голос Нарімана Мемедемінова. Говорили телефоном, але це те відчуття, коли наче була поряд. Він зараз їде додому та зізнався, що найбільше хоче обійняти рідних та близьких", – написала посадовець.
Джапарова подякувала активістам і дипломатам, які тримали історію Мемедемінова в полі постійної уваги.
"Гадаю, попереду спільні зусилля по підтримці всіх тих, хто досі "в тапках" та чекає на звільнення. Саме так – в капцях замість взуття – виводять з російських в’язниць на свободу", – зазначила перша заступниця міністра.
Нагадаємо, Мемедемінов був засуджений до двох з половиною років ув’язнення за звинуваченням у "публічних закликах до тероризму". Значну частину строку він відбув у СІЗО Сімферополя, доки тривало слідство і розгляд справи в суді. Після набуття чинності вироку, з червня 2020 року він відбував покарання в колонії-поселенні №8 у селищі Садковському Ростовської області.
Російський правозахисний центр "Меморіал" у 2018 році визнав Мемедемінова політв'язнем.
До арешту Мемедемінов співпрацював з низкою українських ЗМІ. У листопаді 2019 року колективним лауреатом Національної премії за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка Національна спілка журналістів України визнав кримськотатарських громадських журналістів, які переслідуються в Криму, включаючи Мемедемінова.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, політв'язень Кремля Роман Сущенко під час свого виступу на з'їзді партії "Європейська солідарність" заявив, що буде балотуватися на місцевих виборах від цієї політичної сили.