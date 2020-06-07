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7 червня • оновлено в 14:26
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У Криму зруйнували частину знаменитого Воронцовського палацу: показові фото

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У мережі показали результати неякісної реконструкції покрівлі Воронцовського палацу в окупованому Росією Криму, на який так звана влада півострова виділила 367 млн рублів.

Відповідні фото зруйнованої покрівлі опублікувала в Twitter блогерка RoksolanaToday & Крим25% (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Алупка. Воронцовський. Реконструкція а ля рюс. "Був сильний вітер і тимчасова покрівля склалася і пошкодила камінну трубу. Замотали, прикріпили, і новий мідний дах розібрали. "Любуйтеся!", – зазначила блогерка.

"Реконструкція" Воронцовського палацу в Криму

"Реконструкція" Воронцовського палацу в Криму

RoksolanaToday & Крим25% / Twitter

Вона додала, що так званою реконструкцією займалася російська компанія "Меандр", яка на початку 2020 року було замішана в корупційному скандалі в зв'язку з розкраданням в особливо великому розмірі коштів бюджету, виділених на реставрацію меморіальних об'єктів Історичного бульвару в окупованому Севастополі.

Відзначимо, що роботи з реконструкції у Воронцовському палаці почалися ще в грудні 2018 року.

"Реконструкція" Воронцовського палацу в Криму

"Реконструкція" Воронцовського палацу в Криму

RoksolanaToday & Крим25% / Twitter

"Реконструкція" Воронцовського палацу в Криму

"Реконструкція" Воронцовського палацу в Криму

RoksolanaToday & Крим25% / Twitter

"Реконструкція" Воронцовського палацу в Криму

"Реконструкція" Воронцовського палацу в Криму

RoksolanaToday & Крим25% / Twitter

Раніше OBOZREVATEL писав, що в анексованому Росією Криму висихають водосховища. Так, Сімферопольське заповнене всього на 25%, а всього нестача води на півострові становить майже 10 млн кубометрів.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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