У Криму знищили 20 тисяч дерев заради нової траси, – екологиня

Окупанти в Криму вирубували 20 тисяч дерев, серед яких були і червонокнижні.

Вони були знищені під час будівництва траси "Таврида". Про це в програмі "Насправді: Крим" заявила еколог Маргарита Литвиненко, передає "РБК-Україна".

"Скільки дерев знищили при будівництві траси "Таврида". Тільки в Севастополі, за офіційними даними, про неофіційні можна тільки здогадуватися, знищили близько 20 тисяч дерев. Серед них, зокрема, були і червонокнижні", – сказала вона.

Литвиненко уточнила, що йдеться, зокрема, про сосни і ялівець.

Також екологиня обурилася, що траса проходить степом, який є водозбірною зоною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сімферопольському районі без згоди жителів сіл Зарічне і Перевальне впритул до Аянське водоймище зібралися будувати трасу.