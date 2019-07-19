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У Криму знайшли таємні поховання військових: фото з місця

1.6т Читати матеріал російською

При розкопках некрополя Киз-Аул у східній частині анексованого Криму археологи виявили античний склеп із останками древніх військових.

Як повідомляє прес-служба фонду "Археологія", склеп, у якому було поховано як мінімум 12 осіб, являє собою кам'яну монументальну споруду, в якій у I столітті н.е. ховали представників військової знаті Боспорського царства. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Верхня частина похоронної камери ще в давнину була розібрана на камінь, і все вказувало на те, що це буде черговий розграбований ще в давнину склеп. Ми продовжили його розчищення і самі не повірили своїм очам, коли пішли скелети похованих у ньому людей. Більше того, з ними разом лежали супутні похованню речі", – розповів начальник експедиції, археолог Павло Гецко.

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У Криму знайшли таємні поховання військових: фото з місця

НКО Фонд "Археологія"

Примітно, що із одним із похованих був виявлений залізний меч. Також поруч із цими похованнями археологи виявили поховання коней.

Вони впевнені, що це були знамениті вершники – катафрактарії, провісники середньовічних лицарів.

У Криму знайшли таємні поховання військових: фото з місця

НКО Фонд "Археологія"

У Криму знайшли таємні поховання військових: фото з місця

НКО Фонд "Археологія"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові археологи у центрі міста розкопали стародавні стіни костелу XVI століття.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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CARGO 100
CARGO 100
"Они уверены, что это были знаменитые всадники — катафрактарии, предвестники средневековых рыцарей." Ёпт-ть, ххлы что-ли?
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