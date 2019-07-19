У Криму знайшли таємні поховання військових: фото з місця

При розкопках некрополя Киз-Аул у східній частині анексованого Криму археологи виявили античний склеп із останками древніх військових.

Як повідомляє прес-служба фонду "Археологія", склеп, у якому було поховано як мінімум 12 осіб, являє собою кам'яну монументальну споруду, в якій у I столітті н.е. ховали представників військової знаті Боспорського царства. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Верхня частина похоронної камери ще в давнину була розібрана на камінь, і все вказувало на те, що це буде черговий розграбований ще в давнину склеп. Ми продовжили його розчищення і самі не повірили своїм очам, коли пішли скелети похованих у ньому людей. Більше того, з ними разом лежали супутні похованню речі", – розповів начальник експедиції, археолог Павло Гецко.

НКО Фонд "Археологія"

Примітно, що із одним із похованих був виявлений залізний меч. Також поруч із цими похованнями археологи виявили поховання коней.

Вони впевнені, що це були знамениті вершники – катафрактарії, провісники середньовічних лицарів.

НКО Фонд "Археологія"

НКО Фонд "Археологія"

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