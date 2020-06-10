У Криму затримали росіян, які готували теракт: ФСБ заявила про український слід

Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання росіян за обвинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму.

Як повідомляється на сайті ФСБ, п'ятеро громадян РФ готували вибух на одному з ринків Сімферополя (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

ФСБ затримала п'ятьох росіян за обвинуваченням у підготовці терактів в Криму Кадр відео RT

"Затримані здійснювали підготовку до підриву саморобного вибухового пристрою на одному з ринків республіканського центру, а також пропагували в мережі інтернет ідеологію тероризму і екстремізму", – сказано в повідомленні.

ФСБ затримала п'ятьох росіян за обвинуваченням у підготовці терактів в Криму Кадр відео RT

Також в спецслужбі заявили, що затримані нібито були пов'язані з "представниками радикальних українських формувань, які воюють на південному сході України".

ФСБ затримала п'ятьох росіян за обвинуваченням у підготовці терактів в Криму Кадр відео RT

Зазначається, що під час обшуків було вилучено саморобні вибухові пристрої, вогнепальна та холодна зброя, а також боєприпаси і засоби зв'язку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на адміністративному кордоні з окупованим Кримом викрали українського військового. Це сталося вранці 30 травня, прямо під час несення бійцем служби на спостережному посту.

Пізніше ФСБ оприлюднила кадри, як боєць нібито сам йде здаватися російським прикордонникам, проте в Збройних силах України заявили, що це відео є постановочним і вказали на деталі, які свідчать про це.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!