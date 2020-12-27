У Криму запропонували, як вирішити проблему з нестачею води

В окупованому Росією Криму запропонували побудувати додаткові водосховища на 500 млн кубометрів, тому що тих, що снують, не вистачає.

Про це в інтерв'ю радіо "Супутник в Криму" заявив директор науково-виробничої фірми "Водні технології" Анатолій Копачевський. За його словами, це має допомогти накопичувати воду.

Копачевський зазначив, що в середньому на рік на півострові споживають близько 500 мільйонів кубометрів води, а в маловодні роки з опадами та іншими природними джерелами виходить – близько 350 млн кубометрів.

У багатоводні роки Крим отримує до 800 млн кубометрів води, але зберегти про запас виходить тільки половину.

"Наприклад, Міжгорне водоймище за рахунок підвищення дамби і влаштування гідроізоляції може накопичувати не 50, а 100 мільйонів кубометрів. Потім був проект Заповідне водосховище, яке розташовувалося б над Партизанським на річці Альма. Його обсяг за проєктом розглядався до 78 мільйонів кубометрів, але цей проект не був реалізований. Відповідно, якщо зайнятися його будівництвом, то ми мало того, що знімемо паводок з Партизанського водосховища, ще й назбираємо воду", – вважає Копачевський.

Нагадаємо, що в Криму склалася катастрофічна ситуація з водою. На думку багатьох експертів, до цього призвело те, що окупанти використовують її для військових цілей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, істотно зменшилася найглибше водосховище півострова – Ізобільненське, яке розташоване в селі Корбек (Ізобільне, Велика Алушта).

Також майже повністю пересохло Партизанське водоймище, розташоване в 10 кілометрах від Сімферополя, а ще в одному – Бахчисарайському – залишилося всього 2% води.