Розчарувався в Росії: в Криму заарештували ярого фаната анексії

Власника кримського зоопарку "Тайган" Олега Зубкова, який підтримував анексію півострова, проте вплутався в конфлікт з "владою", заарештували на 2 місяці в рамках розслідування нанесення левами травм відвідувачці.

Про це в понеділок, 3 лютого, повідомляє "Крим.Реаліі". Відповідне рішення виніс Білогірський районний суд.

Сам інцидент трапився в липні 2018 року: туристка з Кіровської області Ольга Соломіна увійшла на територію парку, підійшла до лева і поклала йому руку на гриву. Під час фотозйомки лев вкусив відвідувачку за руку.

У Криму заарештували ярого фаната анексії mbk-news.appspot.com

За словами жінки, в момент нападу хижака директор Зубков був поруч, але "не зміг відразу заспокоїти своїх тварин". Сам Зубков стверджував, що Соломіна була в нетверезому стані і "смикала лева за гриву", через що він її і вкусив.

За цим фактом "Слідчий комітет" у Криму почав перевірку, після якої було порушено кримінальну справу за пунктом "в" частини 2 статті 238 КК РФ (виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки). До суду вона була передана на початку листопада 2019 року. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, Зубков заявляв, що окупанти хочуть позбавити його волі, щоб провести "рейдерське захоплення" його зоопарку.

Зубкова заарештували на 2 місяці Крим.Реаліі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зубков свого часу активно підтримував захоплення півострова військами Росії. Однак в січні 2019 року вирішив втекти до Португалії.

Трапилося це після того, як чоловік почав скаржитися на якість життя і умови ведення бізнесу в Криму після його анексії. За словами чоловіка, він "розчарувався в Росії".

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