У Криму з помилкою привітали "Росію" зі святом: фото ганьби

В окупованому Криму в Алушті розмістили банер до Дня Росії, де слово "Россия" написано з помилкою – з однією літерою "с".
Фото в Facebook опублікував український офіцер ЗСУ Сергій Нещадим. На знімку показаний банер з російським гербом і прапором і написом "С Днем Росии".
"В Алушті розмістили плакат до Дня Росії. Вже економлять на буквах", – зазначив Нещадим.
Плакат був розміщений в центрі міста, поруч з будівлею адміністрації окупантів. За словами "голови" адміністрації міста Галини Огневої, помилку швидко помітили і банер прибрали.
"Цей плакат був розміщений вчора, приблизно о 11:00. Вже о 11:30 його зняли і до вечора був новий виготовлений та розміщений на місце. Вже все висить як слід", – сказала вона, передає "РІА Новини".
За її словами, чоловік, який був відповідальний за розміщення банера, буде покараний. Сам же плакат робили в приватній друкарні в Сімферополі, і там теж не помітили помилки в слові.
Банер з словом "Росия"
Facebook Сергій Нещадим
Як повідомляв OBOZREVATEL, до Дня Росії на Саяно-Шушенській ГЕС вирішили створити гігантське графіті "Росія". У 2009 році на цьому об'єкті сталася масштабна техногенна катастрофа, яка вбила 75 осіб.
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