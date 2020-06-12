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12 червня • оновлено в 16:16
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У Криму з помилкою привітали "Росію" зі святом: фото ганьби

2.1т
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В окупованому Криму в Алушті розмістили банер до Дня Росії, де слово "Россия" написано з помилкою – з однією літерою "с".

Фото в Facebook опублікував український офіцер ЗСУ Сергій Нещадим. На знімку показаний банер з російським гербом і прапором і написом "С Днем Росии".

"В Алушті розмістили плакат до Дня Росії. Вже економлять на буквах", – зазначив Нещадим.

Плакат був розміщений в центрі міста, поруч з будівлею адміністрації окупантів. За словами "голови" адміністрації міста Галини Огневої, помилку швидко помітили і банер прибрали.

"Цей плакат був розміщений вчора, приблизно о 11:00. Вже о 11:30 його зняли і до вечора був новий виготовлений та розміщений на місце. Вже все висить як слід", – сказала вона, передає "РІА Новини".

За її словами, чоловік, який був відповідальний за розміщення банера, буде покараний. Сам же плакат робили в приватній друкарні в Сімферополі, і там теж не помітили помилки в слові.

Банер з словом "Росия"

Банер з словом "Росия"

Facebook Сергій Нещадим

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Дня Росії на Саяно-Шушенській ГЕС вирішили створити гігантське графіті "Росія". У 2009 році на цьому об'єкті сталася масштабна техногенна катастрофа, яка вбила 75 осіб.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим без води
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