У Криму з кранів замість води потекла іржава рідина. Фото
Окупаційна влада Криму обмежила водопостачання для жителів півострова. Вони ж скаржаться на низьку якість питної води та непослідовність в діях і заявах чиновників.
Влаштовану окупантами водну катастрофу люди обговорюють у соцмережах і діляться фото жахливої води (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
За словами кримчан, перший етап обмежень було запущено 24 серпня. Так, у Сімферополі й ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів припинили гаряче водопостачання. Чиновники заявили, що на другому етапі, з 31 серпня по 7 вересня, воду населенню подаватимуть за графіком, а на третьому й зовсім – тільки вранці та ввечері.
Зазначається, що для забезпечення кримчан водою, комунальники почали облаштовувати спеціальні ємності. В окупаційній адміністрації Сімферополя кажуть, що спеціально закуплені пластикові баки встановлять біля житлових будинків і будуть за графіком наповнювати їх водою за допомогою автоцистерн.
"Такої брудної води не було у нас ніколи!", "Довипендрювалися", "Хай живе холера", "Тиждень тому частина фільтра, яка зараз поносного кольору, була білою і чистою", "Не смійтеся... Скоро ведмедя почнуть вулицями водити", "А яким місцем вони весь рік думали. Всі знали, що взимку снігу не було, а значить, і води не буде. Ще й автомийки не закрили", – відреагували на таку ініціативу жителі анексованого півострова.
У мережі також звернули увагу на те, що пластикові баки було закуплено задовго до того, як кримські чиновники визнали наявність проблеми з питною водою. Ба більше, як пишуть росЗМІ, кожна ємність обійшлася бюджету в 100 тисяч рублів, хоча на ринку, зазначають кримчани, таку можна купити вдвічі дешевше.
Деякі в своїх будинках теж взялися встановлювати пластикові баки й наповнювати всі ємності водою. Однак це, констатують люди, тільки призведе до ще більшої витрати дефіцитної вологи.
"Всі вони знали, але тягнули час, рятуючи свої місця у бюджетних годівниць. А що я у Москві насупляться за псування іміджу...", "Повторюватися не хочеться, ця держава й снує для того, щоб красти", "Чуєте дзюрчання води? Це набираються ванни, цистерни, банки, каструлі, баночки і відра. Скільки цієї води буде вилито ввечері в унітаз? Багато... Де сенс?", "Сенсу вже давно немає в діях кримської влади", "Головне – кожен житель заплатить за набрану в тазики, ванни, бочки воду", – обговорюють ситуацію в мережі.
Також кримчани підкреслили, що після відключень якість води різко знизилося. Тепер у багатьох з кранів тече каламутна рідина з різким запахом.
"Відмінна економія води. Зараз, о 05:20 ранку, спускаю воду просто в умивальник. Адже вона іржава. Ні вмитися, ні душ прийняти, ні набрати води для використання не можна. Кому потрібна вода вночі?", "Ну так цього і слід було очікувати. Хіба не зрозуміло, що після відключення буде йти брудна вода? "," Такий брудної води як зараз, не було у нас ніколи! Неподобство! Економія по-ідіотськи. Щоранку набираю в усі великі ємності, а ввечері залишки виливаю, тому що осад жахливий! В кінці місяця подивимося, скільки "наекономити", "В Росії абсолютно все – безглуздо і нещадно", – обурюються мешканці півострова.
Крім цього, вони висловили здивування тим, що незважаючи на економію води в Сімферополі продовжують працювати автомобільні мийки.
"Вода, дійсно, стала мати запах цвілі, фільтр миттєво помутніло. Потім з крана біжить голим хлорка, потім знову запах трубної цвілі ...", "Може, вони зациклені труби, і водичка йде по колу", "З кожним днем все радісніше жити! "," Вперед назустріч коронавірус і інфекцій, головне, щоб маски носили "," і ми оплачувати повинні за брудну воду з болота, як за питну "," Скоро ніякої не буде "," Наливати більше не будуть, кримчан почнуть зливати ", – додають користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, корінний житель Криму закликав Україну не подавати ні відра води на окупований Росією півострів. Він запитав у людей, які вважають це негуманним, про що вони думали, коли анексували територію.
Детальніше про те, як окупанти задумали боротися з проблемою і чи справляються місцеві, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.