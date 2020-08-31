У Криму з кранів замість води потекла іржава рідина. Фото

Окупаційна влада Криму обмежила водопостачання для жителів півострова. Вони ж скаржаться на низьку якість питної води та непослідовність в діях і заявах чиновників.

Влаштовану окупантами водну катастрофу люди обговорюють у соцмережах і діляться фото жахливої води (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За словами кримчан, перший етап обмежень було запущено 24 серпня. Так, у Сімферополі й ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів припинили гаряче водопостачання. Чиновники заявили, що на другому етапі, з 31 серпня по 7 вересня, воду населенню подаватимуть за графіком, а на третьому й зовсім – тільки вранці та ввечері.

Воду кримчанам подаватимуть у спеціальні баки (Twitter RoksolanaToday & Крим25% @ KrimRt)

Зазначається, що для забезпечення кримчан водою, комунальники почали облаштовувати спеціальні ємності. В окупаційній адміністрації Сімферополя кажуть, що спеціально закуплені пластикові баки встановлять біля житлових будинків і будуть за графіком наповнювати їх водою за допомогою автоцистерн.

"Такої брудної води не було у нас ніколи!", "Довипендрювалися", "Хай живе холера", "Тиждень тому частина фільтра, яка зараз поносного кольору, була білою і чистою", "Не смійтеся... Скоро ведмедя почнуть вулицями водити", "А яким місцем вони весь рік думали. Всі знали, що взимку снігу не було, а значить, і води не буде. Ще й автомийки не закрили", – відреагували на таку ініціативу жителі анексованого півострова.

Реакція кримчан на обмеження водопостачання (Facebook Tatiana Alexandrovna)

У мережі також звернули увагу на те, що пластикові баки було закуплено задовго до того, як кримські чиновники визнали наявність проблеми з питною водою. Ба більше, як пишуть росЗМІ, кожна ємність обійшлася бюджету в 100 тисяч рублів, хоча на ринку, зазначають кримчани, таку можна купити вдвічі дешевше.

Деякі в своїх будинках теж взялися встановлювати пластикові баки й наповнювати всі ємності водою. Однак це, констатують люди, тільки призведе до ще більшої витрати дефіцитної вологи.

Через постійні відключення вода зіпсувалася (Facrebook Prohor Shmurdyakov)

"Всі вони знали, але тягнули час, рятуючи свої місця у бюджетних годівниць. А що я у Москві насупляться за псування іміджу...", "Повторюватися не хочеться, ця держава й снує для того, щоб красти", "Чуєте дзюрчання води? Це набираються ванни, цистерни, банки, каструлі, баночки і відра. Скільки цієї води буде вилито ввечері в унітаз? Багато... Де сенс?", "Сенсу вже давно немає в діях кримської влади", "Головне – кожен житель заплатить за набрану в тазики, ванни, бочки воду", – обговорюють ситуацію в мережі.

З кранів у будинках кримчан тече іржава вода (Twitter RoksolanaToday & Крим25% @ KrimRt)

Також кримчани підкреслили, що після відключень якість води різко знизилося. Тепер у багатьох з кранів тече каламутна рідина з різким запахом.

"Відмінна економія води. Зараз, о 05:20 ранку, спускаю воду просто в умивальник. Адже вона іржава. Ні вмитися, ні душ прийняти, ні набрати води для використання не можна. Кому потрібна вода вночі?", "Ну так цього і слід було очікувати. Хіба не зрозуміло, що після відключення буде йти брудна вода? "," Такий брудної води як зараз, не було у нас ніколи! Неподобство! Економія по-ідіотськи. Щоранку набираю в усі великі ємності, а ввечері залишки виливаю, тому що осад жахливий! В кінці місяця подивимося, скільки "наекономити", "В Росії абсолютно все – безглуздо і нещадно", – обурюються мешканці півострова.

Кримчани встановлюють фільтри, але вони не допомагають (Facrebook Yaroslav Kuvshinov)

Крім цього, вони висловили здивування тим, що незважаючи на економію води в Сімферополі продовжують працювати автомобільні мийки.

"Вода, дійсно, стала мати запах цвілі, фільтр миттєво помутніло. Потім з крана біжить голим хлорка, потім знову запах трубної цвілі ...", "Може, вони зациклені труби, і водичка йде по колу", "З кожним днем все радісніше жити! "," Вперед назустріч коронавірус і інфекцій, головне, щоб маски носили "," і ми оплачувати повинні за брудну воду з болота, як за питну "," Скоро ніякої не буде "," Наливати більше не будуть, кримчан почнуть зливати ", – додають користувачі.

Пост про воду в Криму (Facebook Сергій Мельник)

Незважаючи на обмеження водопостачання, в Криму продовжують працювати автомийки (Facebook Сергій Дудченко)

Скріншот повідомлення (Facebook Oleg Kocherov)

Скріншот (Facebook Сергій Мокрушин)

(Twitter RoksolanaToday & Крим25% @ KrimRt)

Як повідомляв OBOZREVATEL, корінний житель Криму закликав Україну не подавати ні відра води на окупований Росією півострів. Він запитав у людей, які вважають це негуманним, про що вони думали, коли анексували територію.

Детальніше про те, як окупанти задумали боротися з проблемою і чи справляються місцеві, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.