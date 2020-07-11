Окупанти труять Крим іржавою рідиною замість води. До чого призведе тотальна посуха і які прогнози

В анексованому Криму вкотре з'явилися проблеми з водою. У жителів із крана потекла іржава рідина, а фільтри забиті піском і мулом. Кримчани кажуть, що якість води суттєво впала ще кілька місяців тому, а останнім часом вона взагалі стала непридатною до вживання.

На півострові спостерігається гостра нестача питної води через посуху, що визнали самі окупанти, і її доводиться видобувати з підземних джерел. Однак це не врятує ситуацію, кажуть фахівці, і дефіцит тільки продовжить посилюватися. Детальніше – читайте на OBOZREVATEL.

З крана тече "кока-кола"

Жителі Сімферополя масово обурюються і демонструють фото іржавої рідини зі своїх кранів, навіть фільтри не можуть впоратися із забрудненням. За їхніми словами, проблема особливо загострилася в останні місяці, водою користуватися практично неможливо, тим більше для пиття чи приготування їжі. При цьому люди зазначають, що платити доводиться як за чисту.

"Чорний список Сімферополь"

"Так виглядають фільтри двох ступенів очищення після місяця роботи. Судячи з деяких постів – це ще досить непогана вода, проте митися такою, а вже тим більше пити – вельми ризиковано для здоров'я", – скаржаться кримчани.

Колір води в мікрорайоні Пневматика міста Сімферополь Ліда Котик ву ВК

Колір води в мікрорайоні Маршала Жукова міста Сімферополь Анна Волокова у ВК

У Сімферополі з крана тече каламутна вода Facebook Наталії Білицької

У фільтрах і аераторах, крізь які тече кольорова вода, кримчани знаходять накопичений мул і пісок.

Накопичений пісок в аераторі

Накопичений мул у фільтрі для води Facebook Євгена Ковальського

На обурення відреагували в комунальному підприємстві "Вода Криму". Не приховуючи, вони заявили, що все це через посуху і активний видобуток води у підземних джерелах.

"У зв'язку з настанням посушливого періоду і малою кількістю води у водосховищах збільшився забор із підземних джерел. Збільшення обсягів і швидкостей подачі води призвели до виникнення турбулентного режиму руху і змиву продуктів корозії з внутрішніх поверхонь мереж, які були законсервовані до цього на 6 років", – повідомили там.

Ситуація погіршуватиметься

Як розповів OBOZREVATEL заступник директора Інституту водних проблем і меліорації України Михайло Яцюк, загалом запасів для потреб населення має вистачити, але є технологічні регламенти з подачі питної води, і з цим будуть певні проблеми.

"На те, що питна вода у Сімферополі і Севастополі тече поганої якості, впливає комплекс факторів, це і мережі застарілі, і ресурсу як такого немає. Такі проблеми в містах спостерігатимуться все літо, поки восени і взимку не випадуть нові опади, які сформують збільшення стоку і краще наповнення водосховищ", – каже він.

Але також у зв'язку з потеплінням навіть в осінньо-зимовий період опадів недостатньо для формування запасів ґрунтових вод і стоку, зазначає Яцюк. Як наслідок, негативно змінюється кліматично-водний баланс і водосховища не наповнюються у повному обсязі.

Сімферопольське водосховище обміліло RoksolanaToday&Крим

"Зараз забезпечити постійну подачу води неможливо, тільки погодинно. Ми попереджали, що влітку, особливо в південно-східних регіонах Криму, може бути надзвичайний режим роботи. І якщо надалі ситуацію не контролювати, вона погіршуватиметься. Воду необхідно берегти", – пояснює фахівець із водних проблем.

Так, Яцюк скептично ставиться і до забору з підземних джерел. За його словами, це ніяк не вирішить проблеми з дефіцитом і просто виснажить ґрунт.

"Тих запасів ґрунтових вод недостатньо для забезпечення потреб у воді. Це локальні можливості, які можуть тимчасово вирішити проблему. Але ґрунт виснажується, і поповнення немає. За якістю та кількістю це не те джерело, на яке можна сподіватися. Свердловини, які бурили у степовому Криму, вже виснажені. На нові чекає те ж саме. Всі розуміють, що Крим не має запасів питної води", – сказав він.

Води стає все менше

Самі окупанти визнають наростання дефіциту і повідомляють, що Сімферопольське водосховище заповнене всього на 25%, а загалом нестача води на півострові становить майже 10 млн кубометрів.

Сімферопольське водосховище обміліло Марія Орлова

Станом на 1 червня місцеві та російські ЗМІ писали, що сумарний запас у водосховищах природного стоку знизився на 9,62 млн у порівнянні з минулим місяцем. А якщо говорити про цей самий період рік тому, то станом на початок літа запаси водойм були більші на 110 мільйони кубометрів, тобто перевищували нинішні більш ніж удвічі.

Зазначається, що якщо опадів не буде і надалі, у Криму можуть почати пересихати річки.