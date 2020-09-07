У Криму жорстко обмежили подачу питної води

Карина Бондаренко Суспільство 06:02, 7.09.2020 Оновлено: 06:10, 7.09.2020

"Влада" анексованого Росією Криму з понеділка, 7 вересня, ввела погодинну подачу питної води через посуху і обміління водосховищ на півострові.

Розпочався третій, самий жорсткий етап обмежень для населення, повідомляють "Известия".

Жителі міста і 39 населених пунктів Сімферопольського і Бахчисарайського районів тепер отримуватимуть воду вранці і ввечері. Споживання води знизиться до 100 тисяч кубометрів на добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, через посуху в Криму "влада" анексованого Росією півострова порекомендувала місцевим жителям витрачати на приготування їжі і пиття не більше 4 літрів води.

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