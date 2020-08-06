У Криму встановлено антирекорд з нових випадків коронавірусу

Кількість виявлених за добу випадків зараження коронавірусом (COVID-19) в анексованому Росією Криму вперше досягло 39, це рекордний показник з початку року.

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Як повідомив ВКонтакте так званий глава Криму Сергій Аксьонов, 16 з нових випадків виявлено при зверненні за медичною допомогою, 17 – серед контактних з раніше зареєстрованих випадків, 6 – при скринінгу здорових осіб.

Раніше максимальний для півострова показник був зареєстрований 4 липня – 38 інфікованих за добу.

Всього з початку року в Криму виявлено 1386 випадків COVID-19. З них 16 пацієнтів померли, 986 виписані з одужанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 6 серпня в Україні офіційно підтверджено 76 808 випадків коронавірусної інфекції. З них 1318 виявлені за минулу добу, що також стало новим антирекордом з добового приросту.