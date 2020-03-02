У Феодосії в анексованому Криму пішохід вдарив рукою автомобіль, який наїхав на нього заднім ходом, і нарвався на образи і побої з боку водія.

Інцидент трапився на бульварі Старшинова. Відео поширили в мережі кримські ресурси (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Водій побив пішохода з криками: "Машина коштує 650 тисяч! Твоє життя нічого не варте!" При цьому він повалив чоловіка на землю, що викликало ажіотаж серед очевидців. Жінки, які бачили інцидент, почали викликати поліцію.

У Криму водій жорстоко побив пішохода і потрапив на відео Скріншот із відео

Супутниця водія при цьому кричала, що потерпілий хотів пошкодити їх авто і вимагала покарання для нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше п'яна пенсіонерка побилася з бортпровідником у літаку, який летів з Москви в анексований Крим.

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