У Криму влаштували путінські паради: танк ледь не в'їхав у натовп, а на карантин "забили"

Вікторія Довгань Суспільство 16:06, 24.06.2020 Оновлено: 16:30, 24.06.2020

Одразу в декількох містах у тимчасово окупованому Росією Криму влаштували пропагандистські паради на честь 75-річчя перемоги над нацистською Німеччиною.

Зокрема, одночасно з Москвою мілітаристські дійства відбулися в Сімферополі, Керчі та Севастополі. Як пишуть "Крим. Реалії", у Сімферополі через парад почався справжній саботаж карантину. Незважаючи на те, що глядачам роздавали захисні маски з прапорцями з написом "75 перемога!", більшість людей не надягала їх або стягувала з обличчя на підборіддя.

Безпечної дистанції в 1,5 м присутні також не дотримувалися. Уздовж вулиці, якою рухався парад, люди взагалі збилися декількома рядами впритул одне до одного.

Літні глядачі, включно з ветеранами, які належать до групи ризику, також нехтували всіма можливими правилами безпеки.

У Сімферополі люди на параді проігнорували карантин.
"Крим. Реалії"
Переодягнені в радянську форму російські окупанти Криму.
"Цензор.НЕТ"

Що стосується Керчі, то там, за даними "Цензор.НЕТ", глядачів на парад нібито пускали тільки в масках, а ветеранів – лише за списками та в разі наявності негативного тесту на коронавірус. Однак частина людей одразу після проходження рамок знімала маски й не дотримувалася соціальної дистанції.

Правилами безпеки нехтували навіть люди з групи ризику.
"Цензор.НЕТ"
На пропагандистське дійство зігнали безліч військової техніки.
"Цензор.НЕТ"
Путінські паради пройшли одразу в декількох містах Криму.
"Цензор.НЕТ"

Тим часом у Севастополі путінський парад міг закінчитися трагедією. Як пише "Підйом", там головний танк Т-34 ледь не в'їхав у натовп глядачів. За словами місцевого жителя, який став очевидцем НП, інцидент трапився біля повороту на площу Нахімова.

"Танк Т-34, який очолював колону, несподівано не зміг повернути й поїхав прямо. Глядачі не очікували такого й не встигли відійти. До місця підбігла військова поліція, танк зупинили й заглушили. Відремонтували просто на місці, після чого машина продовжила рух. Цьому танкові 75 років, його відреставрували до параду", – розповів чоловік.

Танк ледь не в'їхав у натовп у Севастополі.
Telegram-канал "Підйом"
Парад у Севастополі міг закінчитися трагедією.
Telegram-канал "Підйом"

Зі свого боку офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) звернув увагу на своєму Telegram-каналі на те, що до пропагандистської ходи в Криму окупанти залучили навіть дітей. "Захоплений Крим. Психоз пабєдоносія досяг свого піку", – обурився захисник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

На Прикарпатті під ногами дітей обвалилася розмита дорога. Момент потрапив на відео

Марченко зізналася, чому вибрала "чудового хрещеного" Путіна

Заступниками Венедіктової стали правоохоронці часів Януковича: отримували медалі від "легітимного"

Українцям доведеться заплатити податки на машини: "слуги народу" показали нові правила

Арахамія назвав розмову про Аллахвердієву "гумористичним стилем"