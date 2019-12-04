Окупанти в Криму нахабно захопили пляж і вигадали відмовку: викриваючі фото

У селищі Приморське біля Феодосії в анексованому Криму окупаційну "владу" спіймали на незаконній забудові пляжу.
Підтверджуючі фото опублікувала в Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25% (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Вона розповіла, що начальник відділу муніципального контролю адміністрації Феодосії Ігор Соколов спробував приховати факт будівництва.
Окупанти захопили пляж у Криму
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Окупанти захопили пляж у Криму
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
"Стверджує, що це залили опорну стіну. Ось лише стіни зазвичай стоять вертикально. Впала, напевно, від вітру", – обурилася блогерка. На фото видно, що робітники вже залили фундамент для майбутньої будівлі.
п.Пріморскій- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) December 4, 2019
"Начальник відділу муніципального контролю адміністрації Феодосії Ігор Соколов стверджує що це залили опорну стену.Вот тільки стіни зазвичай стоять вертикально
Впала напевно від вітру " pic.twitter.com/wCfRQc7uxg
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Росією Криму власник парку левів "Тайган" і зоопарку "Казка" Олег Зубков звинуватив окупантів у "рейдерському захопленні" своїх об'єктів.
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