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5 грудня • оновлено в 00:05
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Окупанти в Криму нахабно захопили пляж і вигадали відмовку: викриваючі фото

1.1т
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У селищі Приморське біля Феодосії в анексованому Криму окупаційну "владу" спіймали на незаконній забудові пляжу.

Підтверджуючі фото опублікувала в Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25% (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Вона розповіла, що начальник відділу муніципального контролю адміністрації Феодосії Ігор Соколов спробував приховати факт будівництва.

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Окупанти захопили пляж у Криму

Окупанти захопили пляж у Криму

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Окупанти захопили пляж у Криму

Окупанти захопили пляж у Криму

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

"Стверджує, що це залили опорну стіну. Ось лише стіни зазвичай стоять вертикально. Впала, напевно, від вітру", – обурилася блогерка. На фото видно, що робітники вже залили фундамент для майбутньої будівлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Росією Криму власник парку левів "Тайган" і зоопарку "Казка" Олег Зубков звинуватив окупантів у "рейдерському захопленні" своїх об'єктів.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму
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