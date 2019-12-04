Окупанти в Криму нахабно захопили пляж і вигадали відмовку: викриваючі фото

У селищі Приморське біля Феодосії в анексованому Криму окупаційну "владу" спіймали на незаконній забудові пляжу.

Підтверджуючі фото опублікувала в Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25% (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Вона розповіла, що начальник відділу муніципального контролю адміністрації Феодосії Ігор Соколов спробував приховати факт будівництва.

Окупанти захопили пляж у Криму Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Окупанти захопили пляж у Криму Twitter RoksolanaToday&Крим25%

"Стверджує, що це залили опорну стіну. Ось лише стіни зазвичай стоять вертикально. Впала, напевно, від вітру", – обурилася блогерка. На фото видно, що робітники вже залили фундамент для майбутньої будівлі.

п.Пріморскій

"Начальник відділу муніципального контролю адміністрації Феодосії Ігор Соколов стверджує що це залили опорну стену.Вот тільки стіни зазвичай стоять вертикально

Впала напевно від вітру " pic.twitter.com/wCfRQc7uxg - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) December 4, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Росією Криму власник парку левів "Тайган" і зоопарку "Казка" Олег Зубков звинуватив окупантів у "рейдерському захопленні" своїх об'єктів.

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