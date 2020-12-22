У Криму висохло одне з найбільших водосховищ. Фото

У мережі з'явилися фотографії з наслідками водного колапсу в тимчасово окупованому Росією Криму. На них зображене майже висохле Партизанське водосховище в 10 кілометрах від Сімферополя.

Як пишуть "Крим. Реалії", воно було третьою за розміром штучною водоймою півострова і поступалося тільки Чорноріченському та Сімферопольському водосховищам. Побудували об'єкт ще у 1966 році на гірській річці Альма для забезпечення водними ресурсами західної частини Сімферополя і його передмість.

Однак влітку 2020 року Альма пересохла через посуху, а слідом за нею пересохло й саме водосховище. Початкового в нього ще надходила мінімальна кількість води, але в листопаді джерела майже повністю вичерпалися.

Дно Партизанського водосховища поросло бур'янами. "Крим. Реалії"

На кризу з водою в Криму не вплинули навіть осінні дощі. "Крим. Реалії"

Наповнюваність Партизанського водосховища впала до 7 млн кубометрів. "Крим. Реалії"

Показово, що раніше Партизанське водосховище вміщувало в себе близько 35 млн кубометрів води. Зараз же його об'єм впав до менш ніж 7 млн кубометрів. Суттєво впливає на ситуацію і те, що ця штучна водойма є водосховищем природного стоку, тому наповнювати її зі свердловин не стали.

Невелика кількість осінніх опадів практично не вплинула на наповнюваність Партизанського водосховища, і зараз у багатьох його місцях можна побачити оголене дно, поросле водоростями і бур'янами.

На місці, де росте червона трава, раніше була межа між Партизанським водосховищем і берегом. "Крим. Реалії"

По дну Партизанського водосховища тепер вільно їздять машини. "Крим. Реалії"

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