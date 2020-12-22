У Криму висохло одне з найбільших водосховищ. Фото
У мережі з'явилися фотографії з наслідками водного колапсу в тимчасово окупованому Росією Криму. На них зображене майже висохле Партизанське водосховище в 10 кілометрах від Сімферополя.
Як пишуть "Крим. Реалії", воно було третьою за розміром штучною водоймою півострова і поступалося тільки Чорноріченському та Сімферопольському водосховищам. Побудували об'єкт ще у 1966 році на гірській річці Альма для забезпечення водними ресурсами західної частини Сімферополя і його передмість.
Однак влітку 2020 року Альма пересохла через посуху, а слідом за нею пересохло й саме водосховище. Початкового в нього ще надходила мінімальна кількість води, але в листопаді джерела майже повністю вичерпалися.
Показово, що раніше Партизанське водосховище вміщувало в себе близько 35 млн кубометрів води. Зараз же його об'єм впав до менш ніж 7 млн кубометрів. Суттєво впливає на ситуацію і те, що ця штучна водойма є водосховищем природного стоку, тому наповнювати її зі свердловин не стали.
Невелика кількість осінніх опадів практично не вплинула на наповнюваність Партизанського водосховища, і зараз у багатьох його місцях можна побачити оголене дно, поросле водоростями і бур'янами.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Бахчисарайське водосховище (Егіз-Оба) в окупованому Росією Криму станом на 21 грудня було наповнене лише на 2%.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія до березня 2021 року має намір завершити будівництво всієї необхідної інфраструктури для водопостачання окупованого Криму.
Це нібито дозволить подавати людям не менше 50 тис. кубів щодоби.
Поки ж окупанти почали подавати жителям Сімферополя і Добровської долини артезіанську воду.
Зі свого боку, віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна направить до окупованого Крим цистерни з водою, але тільки в тому випадку, якщо міжнародні організації визнають ситуацію гуманітарною катастрофою.
Тим часом, кримчани запропонували Росії шантажувати Україну газом в обмін на воду.