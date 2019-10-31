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31 жовтня • оновлено в 18:32
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"Сезон відкрито!" У Криму випав перший сніг. Відеофакт

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В анексованому Росією українському Криму на плато Ай-Петрі в п'ятницю, 31 жовтня, випав перший сніг.

Відео із засніженої вершини з'явилося на сторінці у Facebook "Канатна дорога Місхор – Ай-Петрі" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Вітаємо з першим снігом! На плато Ай-Петрі відкрито сніжний сезон 2019-2020 років! Температура повітря в районі верхньої станції канатної дороги "Місхор-Ай-Петрі" +1 градус. Сніг!" – йдеться в повідомленні.

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Крім того, мокрий сніг випав 31 жовтня в Сімферополі, передає "Крим.Реалії".

Ілюстрація. Сніг

Ілюстрація. Сніг

Подробности

Раніше OBOZREVATEL публікував фото та відео засніженого Києва. Уже вдруге за жовтень 2019 року в столиці України помітили зимове явище.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Сімферополь
Теги
снігопад погода видео Крим
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Всё, ппц, загубили полуостров ...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Эту новость о выпавшем снеге надо было разместить красной строкой
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Снег это хорошо, это вода и влага.
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