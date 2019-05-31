У Криму викрали понад десяток активістів: оприлюднені їх дані і фото

За 5 років анексії в Криму пропали безвісти від 8 до 17 активістів, 6 із них – були знайдені мертвими.

Тривожною статистикою поділився в Twitter блогер КРЫМский бандеровец, нагадавши, що 30 травня 2014 року на півострові зник Сейран Зінедінов, який займався пошуками свого колеги Тимура Шаймарданова.

За даними Крим.Реаліі, всього за роки окупації Росією в Криму при невідомих обставинах викрали понад десяток активістів. Примітно, що протиправні дії проти деяких із них навіть зняли на камеру, проте розслідування це так і не пришвидшило.

У Криму викрали понад десяток активістів censoru.net

Так, серед зниклих і загиблих числяться:

Решат Аметов, кримськотатарський активіст.

Був викрадений людьми у камуфляжній формі в центрі Сімферополя 3 березня 2014 року під час одиночного пікету проти анексії Криму Росією у будівлі Ради міністрів Криму. Пізніше його тіло зі слідами тортур було виявлено в селі Земляничне Білогірського району. На момент викрадення йому було 39 років.

Тимур Шаймарданов, казанський татарин, активіст громадської ініціативи "Український народний дім".

26 травня 2014 року Шаймарданов вийшов із дому в Сімферополі у своїх справах і не повернувся, зв'язок з ним обірвався в цей же день. Свідки і родичі повідомляли про причетність членів "кримської самооборони" до викрадення активіста. На момент зникнення йому було 33 роки.

Сейран Зінедінов, кримський татарин, активіст громадської ініціативи "Український народний дім".

Сейран Зінедінов займався пошуками зниклого колеги Тимура Шаймарданова. Увечері 30 травня 2014 року Сейран Зінедінов зустрівся з дружиною Шаймарданова, але після цієї зустрічі додому не повернувся. Сигнал його мобільного після зникнення був зафіксований на території пансіонату "Дельфін" біля Євпаторії. Родичі Зінедінова повідомляли про те, що існує відеозапис із камери спостереження, на якому зафіксовано, як активіста проти волі посадили в автомобіль. Свідки повідомляють про причетність до викрадення "кримської самооборони". На момент зникнення активіста було 32 роки.

Василь Черниш, українець, учасник "Автомайдану", займався пошуком викрадених активістів у Криму, раніше був співробітником СБУ в Севастополі.

Останній раз Василь Черниш виходив на зв'язок з родичами 15 березня 2014 року. З тих пір про його місцезнаходження нічого невідомо. Активіст "Автомайдану" Олексій Гриценко заявив, що їм вдалося з'ясувати, що Черниша з його квартири в Севастополі забрали співробітники міліції і відвезли в невідомому напрямку. На момент зникнення йому було 36 років.

Іван Бондарець, українець, участник протестів на Майдані в Києві.

По приїзду до Сімферополя подзвонив родичам і сказав, що його затримала міліція в Сімферополі. Після цього він повідомив, що його випустили, і він йде на зустріч із колегами. З того моменту зв'язок із ним перервався. На момент зникнення активісту було 23 роки.

Валерій Ващук, українець, учасник протестів на Майдані в Києві.

Активіст прибув до Сімферополя зі своїм колегою Іваном Бондарцем. За аналогічних обставин зв'язок із ним обірвався. На момент зникнення Ващуку було 28 років.

Іслям Джеппаров, кримський татарин.

Іслям – син кримськотатарського активіста Абдурешита Джеппарова. За словами свідків, у вересні 2014 року в Білогірську двоє чоловіків в масках, одягнених у чорну форму, імовірно члени "кримської самооборони", обшукували Ісляма Джеппарова і Джавдета Іслямова. Після чого насильно посадили їх в мікроавтобус і відвезли в напрямку Феодосії. На момент викрадення хлопцеві було 18 років.

Джевдет Іслямов, кримський татарин.

Іслямов був викрадений у вересні 2014 року в Білогірську разом з сином кримськотатарського активіста Абдурешита Джеппарова Іслямом. На момент зникнення йому було 22 роки.

Ервін Ібрагімов, кримський татарин, депутат Бахчисарайської міської ради 6-го скликання.

У травні 2016 року в Бахчисараї невідомі в формі ДПС Росії зупинили проїжджаючого Ібрагімова. Після чого насильно посадили його в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку. 1 червня біля бару "Арпат" у Бахчисараї були знайдені паспорт і трудова книжка викраденого Ібрагімова. На момент викрадення йому було 30 років.

Едем Асанов, кримський татарин. Працював рятувальником в санаторії в Євпаторії.

Зник 29 вересня 2014 року в Саках. Асанов вийшов з дому, щоб сісти на автобус і відправитися на роботу в санаторій. Пізніше він був знайдений повішеним у покинутій будівлі в Євпаторії. Як стало відомо, тезка Едемуабув вказаний у клопотанні про продовження терміну арешту українському режисерові Олегу Сенцову у "справі кримських терористів". На момент зникнення Асанову було 25 років.

Мухтар Арісланов, кримський татарин. Працював учителем фізкультури в одній зі шкіл Сімферопольського району.

27 серпня 2015 року вийшов з дому за продуктами на ринок "Залеський" у Сімферополі і не повернувся. Свідок бачив, як двоє чоловіків в поліцейській формі вели Арісланова, а після цього посадили в мікроавтобус і відвезли в напрямку міста. На момент зникнення чоловікові було 45 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до 12 грудня 2018 року за в'їзді до Криму з боку українського села Чонгар окупантами був затриманий громадянин України, кримський татарин Едем Бекіров.

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