У Криму відкрили курортний сезон: окупанти показали "переповнені" пляжі. Відео

Відкриття курортного сезону в окупованому Криму зняли на відео. На ньому видно, що на пляжах Ялти вже є люди, вони загоряють і купаються.

Ролик опублікував на своєму YouTube-каналі блогер Олександр Михайленко. За його словами, більшість відпочиваючих росіяни, в основному москвичі і петербуржці (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Співробітники пляжу розповіли, що шезлонги почнуть надавати тільки з 15 червня. Їх вартість складе близько 300 рублів (114 гривень) за годину. Крім того, на півострові на всю працюють кафе і ресторани.

Відпочинок в Криму 2020 YouTube Олександра Михайленко

Відпочинок в Криму 2020 YouTube Олександра Михайленко

"В минулому році людей, звичайно, було більше, набагато більше, але в зв'язку з ситуацією, яка твориться в світі, я вважаю, що їх багато. Пляжі в Ялті реально забиті, і сьогодні звичайний день, уявляю, що тут буде в вихідний" , – сказав автор відео.

Відпочинок в Криму 2020 YouTube Олександра Михайленко

Відпочинок в Криму 2020 YouTube Олександра Михайленко

Відпочинок в Криму 2020 YouTube Олександра Михайленко

Також він показав прогулянку по набережній. На ній практично безлюдно.

Відпочинок в Криму 2020 YouTube Олександра Михайленко

Відпочинок в Криму 2020 YouTube Олександра Михайленко

Відпочинок в Криму 2020 YouTube Олександра Михайленко

Варто відзначити, що на відео не потрапило жодної людини в захисній масці або респіраторі. Люди повністю ігнорують карантинні обмеження і не витримують дистанцію.

Відпочинок в Криму 2020 YouTube Олександра Михайленко

Відпочинок в Криму 2020 YouTube Олександра Михайленко

Відпочинок в Криму 2020 YouTube Олександра Михайленко

Відпочинок в Криму 2020 YouTube Олександра Михайленко

Відпочинок в Криму 2020 YouTube Олександра Михайленко

Відпочинок в Криму 2020 YouTube Олександра Михайленко

Відпочинок в Криму 2020 YouTube Олександра Михайленко

Відпочинок в Криму 2020 YouTube Олександра Михайленко

Раніше OBOZREVATEL писав, що Єгипет оголосив про відкриття готелів Хургади і Шарм-ель-Шейха.