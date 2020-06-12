У Криму відкрили курортний сезон: окупанти показали "переповнені" пляжі. Відео

Карина Бондаренко Суспільство 06:19, 12.06.2020 Оновлено: 06:22, 12.06.2020

Відкриття курортного сезону в окупованому Криму зняли на відео. На ньому видно, що на пляжах Ялти вже є люди, вони загоряють і купаються.

Ролик опублікував на своєму YouTube-каналі блогер Олександр Михайленко. За його словами, більшість відпочиваючих росіяни, в основному москвичі і петербуржці (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Співробітники пляжу розповіли, що шезлонги почнуть надавати тільки з 15 червня. Їх вартість складе близько 300 рублів (114 гривень) за годину. Крім того, на півострові на всю працюють кафе і ресторани.

Відпочинок в Криму 2020
YouTube Олександра Михайленко
Відпочинок в Криму 2020
YouTube Олександра Михайленко

"В минулому році людей, звичайно, було більше, набагато більше, але в зв'язку з ситуацією, яка твориться в світі, я вважаю, що їх багато. Пляжі в Ялті реально забиті, і сьогодні звичайний день, уявляю, що тут буде в вихідний" , – сказав автор відео.

Відпочинок в Криму 2020
YouTube Олександра Михайленко
Відпочинок в Криму 2020
YouTube Олександра Михайленко
Відпочинок в Криму 2020
YouTube Олександра Михайленко

Також він показав прогулянку по набережній. На ній практично безлюдно.

Відпочинок в Криму 2020
YouTube Олександра Михайленко
Відпочинок в Криму 2020
YouTube Олександра Михайленко
Відпочинок в Криму 2020
YouTube Олександра Михайленко

Варто відзначити, що на відео не потрапило жодної людини в захисній масці або респіраторі. Люди повністю ігнорують карантинні обмеження і не витримують дистанцію.

Відпочинок в Криму 2020
YouTube Олександра Михайленко
Відпочинок в Криму 2020
YouTube Олександра Михайленко
Відпочинок в Криму 2020
YouTube Олександра Михайленко
Відпочинок в Криму 2020
YouTube Олександра Михайленко
Відпочинок в Криму 2020
YouTube Олександра Михайленко
Відпочинок в Криму 2020
YouTube Олександра Михайленко
Відпочинок в Криму 2020
YouTube Олександра Михайленко
Відпочинок в Криму 2020
YouTube Олександра Михайленко

Раніше OBOZREVATEL писав, що Єгипет оголосив про відкриття готелів Хургади і Шарм-ель-Шейха.

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