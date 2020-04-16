У Криму в розпал карантину продавці влаштували бійню на ринку. Відео

Суспільство 17:11, 16.04.2020

У місті Севастополь анексованого Криму місцеві влаштували жорстку бійню за місця на стихійному ринку.

Відповідне відео розмістив Telegram-канал "Кримінформ". На ньому видно, як продавці трощать прилавки, застосовують один до одного фізичну силу і розкидають продукцію.

На каналі також відзначили, що боротьба за місця відбувається в розпал пандемії коронавірусу. Однак місцева влада не поспішає закривати торгівлю в період карантину.

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , жителі тимчасово окупованого Криму різко виступили проти приїзду гостей з Російської Федерації. Люди побоюються, що це призведе до катастрофічної спалаху коронавірусу.

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