У Криму трапився масштабний блекаут: без світла залишилися 100 тис. жителів

У Сімферополі в анексованому Криму трапився масштабний блекаут, у результаті якого без електрики на 4 години залишилися близько 100 тисяч місцевих жителів.
Причиною відключення світла став сильний вітер, повідомляє підприємство "Крименерго".
Глава "Міністерства з надзвичайних ситуацій" Криму Сергій Шахов пов'язав це з аварією на одній із ліній електропередачі в місті.
Блекаут у Криму
Новини Севастополя sev.life
Відзначається, що трапився обрив на двох високовольтних лініях: ВЛ 110 кВ Північна – Східна і ВЛ 110 кВ Сімферопольська ТЕЦ – Північна.
Через 4 години подача електроенергії була відновлена.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня в містах анексованого Криму розбушувалися ураганні вітри, які привели до масштабних аварій в енергосистемах півострова.
До цього подібна НП трапилася в січні – 27 кримських населених пунктів залишилися без електрики через негоду.
29 грудня виявилися знеструмленими Набережне і частково Заповітне в Ленінському районі Криму.
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