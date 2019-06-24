У Криму трапився масштабний блекаут: без світла залишилися 100 тис. жителів

У Сімферополі в анексованому Криму трапився масштабний блекаут, у результаті якого без електрики на 4 години залишилися близько 100 тисяч місцевих жителів.

Причиною відключення світла став сильний вітер, повідомляє підприємство "Крименерго".

Глава "Міністерства з надзвичайних ситуацій" Криму Сергій Шахов пов'язав це з аварією на одній із ліній електропередачі в місті.

Блекаут у Криму Новини Севастополя sev.life

Відзначається, що трапився обрив на двох високовольтних лініях: ВЛ 110 кВ Північна – Східна і ВЛ 110 кВ Сімферопольська ТЕЦ – Північна.

Через 4 години подача електроенергії була відновлена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня в містах анексованого Криму розбушувалися ураганні вітри, які привели до масштабних аварій в енергосистемах півострова.

До цього подібна НП трапилася в січні – 27 кримських населених пунктів залишилися без електрики через негоду.

29 грудня виявилися знеструмленими Набережне і частково Заповітне в Ленінському районі Криму.

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