У Криму трапилася серйозна НП із військовим вертольотом: є жертва

Гліб Іванов Суспільство 16:55, 7.05.2020 Оновлено: 22:18, 7.05.2020

В анексованому Росією Криму здійснив жорстку посадку військовий вертоліт Мі-35, у результаті чого пілот загинув, ще двоє осіб постраждали.

Пілота після НП госпіталізували в лікарню, де він і помер. Про це "РИА Новости" розповів представник екстрених служб регіону.

Уточнюється, що інцидент трапився у районі Джанкоя. Транспортно-бойовий вертоліт здійснював плановий узгоджений політ.

Потерпілі госпіталізовані у важкому стані в міську лікарню.

Мі-35 / Ілюстративне фото
bmpd.livejournal.com

Причини події не розголошуються.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вертоліт НАТО з військовими зазнав аварії посеред моря. Загинула як мінімум одна людина.

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