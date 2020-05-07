У Криму трапилася серйозна НП із військовим вертольотом: є постраждалі

В анексованому Росією Криму здійснив жорстку посадку військовий вертоліт Мі-35, в результаті чого постраждали троє осіб.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс" із посиланням на інформоване джерело.

Наразі потерпілі госпіталізовані у важкому стані. Уточнюється, що інцидент трапився у районі Джанкоя. Транспортно-бойовий вертоліт здійснював плановий узгоджений політ.

Мі-35 / Ілюстративне фото bmpd.livejournal.com

Причини події не розголошуються.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вертоліт НАТО з військовими зазнав аварії посеред моря. Загинула як мінімум одна людина.

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