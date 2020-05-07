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7 травня • оновлено в 18:49
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/ Суспільство

У Криму трапилася серйозна НП із військовим вертольотом: є постраждалі

3.3т
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В анексованому Росією Криму здійснив жорстку посадку військовий вертоліт Мі-35, в результаті чого постраждали троє осіб.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс" із посиланням на інформоване джерело.

Наразі потерпілі госпіталізовані у важкому стані. Уточнюється, що інцидент трапився у районі Джанкоя. Транспортно-бойовий вертоліт здійснював плановий узгоджений політ.

Мі-35 / Ілюстративне фото

Мі-35 / Ілюстративне фото

bmpd.livejournal.com

Причини події не розголошуються.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вертоліт НАТО з військовими зазнав аварії посеред моря. Загинула як мінімум одна людина.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
О, уже исправили в заголовке самолёт на вертолёт. С моей подсказки :-D
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3
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кристина Cтефанова, Я видел как то в обозе было написано ''32 августа'')))))
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2
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Так Ми-35 - самолёт или вертолёт? Дypкаинцы свою авиацию угробили и уже не понимают разницы. Все живы, слава Богу!
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